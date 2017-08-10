30 yıl boyunca FBI'a hizmet etmiş 67 yaşındaki Thomas Martens ile 33 yaşındaki kızı Molly Corbett, Molly'nin 39 yaşındaki

kocasını iş birliği yaparak öldürmekten, ikinci derece cinayet suçuyla yargılanıyorlar. Her ikisi de kendini savunma amaçlı yaptıklarını iddia etti. Molly, "Anneme karşı çok üzgünüm. Sadece beni öldürmeliydi." dedi. Baba-kız, 20-25 yıl aralığında cezaya çarptırılacak.

2015 yılında Jason, Molly'ye saldırdıktan sonra, babası Martens kızını savunmak amaçlı geldi. Polis kayıtlarında Jason'ın kızını boğmaya çalıştığı, 'onu öldüreceğim' dediği, Martens'in Jason'ın kafasına beyzbol sopasıyla vurduğu, her yerinin kan içinde kaldığı ve "onu öldürmüş olabilirim" dediği duyuluyor.

Jason'ın beyzbol sopası ve kaldırım taşıyla, en az 10 kez vurularak öldüğü, bilinç kaybına uğrayarak öldüğü belirtildi. Savcılar, bunun vahşice işlenmiş bir cinayet olduğu, baba-kızda hiçbir şekilde yaralanma görülmediğini söylüyor. Molly ise "Kocamın katili değilim. Babam da kocamın katili" değil dedi.

Molly Corbett

Thomas Martens

Jason Corbett