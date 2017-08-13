Nepal'de cuma gününden bu yana devam eden muson yağmurlarının neden olduğu toprak kayması can almaya devam ediyor.

Yetkililer, bölgede ölü sayısının 49'a yükseldiğini dile getirdi. Ölü sayısının artabileceğini dile getiren yetkililer, çok sayıda vatandaşın kayıp olduğunu 17 kişinin de yaralandığını söyledi. İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyini vuran şiddetli yapışlar 5 kişinin bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.

Polis, asker ve arama kurtarma ekipleri kayıplar için bölgede çalışmalarını sürdürürken, 34 bin ev de sular altında kaldı. Nepal İçişleri Bakanı Yardımcısı Laxmi Pun, "Ölü sayısı artabilir" dedi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi olaydan 100 bin kişinin etkilendiğini açıkladı. Öte yandan sel ve heyelan kaynaklı birçok bölgede iletişim ve elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Nepal'de haziran ayında başlayan muson mevsimi, eylüle kadar sürüyor. Ülkede, geçen yıl temmuz ayında muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 75 kişi yaşamını yitirmişti.