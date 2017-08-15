Erdoğan ile Macron telefonda görüştü!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede iki liderin Suriye'deki gelişmeleri ve terörle mücadele gündemlerini masaya yatırdıkları belirtildi.
Macron'un Erdoğan'a Fransız gazetecilik öğrencisi Loup Bureau'nun Türkiye'de tutuklanmasından dolayı endişeli olduğunu söylediği ve Bureau'nun kısa süre içerisinde Fransa'ya dönmesini temenni ettiği ifade edildi.
İki lider gelecek hafta yeniden görüşmek konusunda fikir birliğine vardı.
- recep tayyip erdoğan
- fransa
- Emmanuel Macron
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YORUMLAR 2
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Misafir 2 dakika önceİşi düşmese o görüşme olmaz00
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Misafir 14 dakika önceMakaron diye okudum bir an :D00