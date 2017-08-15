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Erdoğan ile Macron telefonda görüştü!
DÜNYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü!

Erdoğan ile Macron telefonda görüştü!

15 Ağustos 2017 Salı, 16:55:15 Güncelleme: 17:00:23 HABERTURK.COM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede iki liderin Suriye'deki gelişmeleri ve terörle mücadele gündemlerini masaya yatırdıkları belirtildi.

Macron'un Erdoğan'a Fransız gazetecilik öğrencisi Loup Bureau'nun Türkiye'de tutuklanmasından dolayı endişeli olduğunu söylediği ve Bureau'nun kısa süre içerisinde Fransa'ya dönmesini temenni ettiği ifade edildi.

İki lider gelecek hafta yeniden görüşmek konusunda fikir birliğine vardı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 dakika önce
    İşi düşmese o görüşme olmaz
  • Misafir 14 dakika önce
    Makaron diye okudum bir an :D
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