Suudi Prens bir haftada 715 bin dolar harcadı

Tatil için ailesi ve yakınlarıyla 14 Ağustos’ta jumbo tipi özel uçakla Milas-Bodrum Havalimanı’na gelen ve Bodrum ilçesinde yaklaşık bir hafta tatil yapan Suudi Prens Suud ve ailesi, tatillerini tamamlayarak Bodrum ilçesinden ayrıldı.

Bodrum’da bir hafta tatil yapan Suudi Arabistan’ın en zengin prenslerinden El-Velid bin Telal bin Abdülaziz El Suud’un kaldığı süre içinde 715 bin dolar harcadığı belirtildi.

Suudi prens, ilçede bisiklete bindi, doğa yürüyüşü yaptı, jet-ski turları yapmayı da ihmal etmedi.

300 bavul 30 bisikletle gelmişti

Suud, yaklaşık 300 bavul ve 30 bisikletle geldiği ilçeden daha fazla eşyayla ayrıldı. Suud ailesinin eşyaları, kaldıkları Bodrum’un Göltürkbükü’ndeki lüks otelden nakliye kamyonlarıyla alındı. Milas-Bodrum Havalimanı’na götürülen eşyalar burada kamyonlardan indirilerek uçağa taşındı. Saatler süren çalışma sonucunda uçağa alınan bavulların çokluğu da dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Suudi Prensin Bodrum’da kaldıkları otelin açığında demirli ve üzerinde helikopter bulunan “Kingdom 5 KR” isimli yat da Bodrum’un Yalıkavak açıklarında demirledi. Yat bir süre sonra ilçeden ayrıldı.

El-Velid bin Telal bin Abdülaziz El Suud

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