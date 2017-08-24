Avcılar artık insan avlıyor: 1 haftada 7 cinayet!

Silahlı avcılarla karşı karşıya kalan vahşi yaşam koruyucuları ve doğa savunucuları arasında ölüm oranları gün geçtikçe artıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, son bir ay içerisinde farklı ülkelerde, çok sayıda vahşi yaşam koruyucusu vurularak öldürüldü.

Brezilya'da yer alan Serra da Capivara doğal parkında, bir doğa savunucusu 18 Ağustos'ta öldürüldü. Edilson Aparecido da Costa Silva ve iki arkadaşı, parkta devriye gezdikleri bir sırada, yasadışı bir şekilde avlanan dört silahlı kişiyle karşılaştı. Vahşi yaşam koruyucularına ateş açılmasıyla birlikte Silva hayatını kaybederken, diğer iki arkadaşı da yaralandı.

25 bin yıllık kaya parkı olan Serra da Capivara, UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilen yerlerden biriydi.

Aynı gün Meksika'da yaşanan bir başka olayda ise, Chacahua doğal parkında koruyucu olarak görev yapan Gabriel Ramos Olivera kaçak avcılar tarafından vurularak öldürüldü. 37 yaşındaki biyolog, türleri tehlike altında olan deri sırtlı deniz kaplumbağaları ve timsahları savunuyordu.

14 Ağustos'ta ise Mali'de kaçak avcılık karşıtı birlikten onbaşı Süleyman Tangara, radikal İslamcı teröristler tarafından öldürüldü. Tangara'nın birliği ülkede türü tükenmekte olan çöl fillerini korumakla görevliydi.

Mali’de saldırının yaşandığı gün Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Virunga Milli Parkı’nda da üç yaşam savunucusu öldürülmüş, bu olaydan sadece iki gün önce ise 51 yaşındaki yaşam savunucusu Wayne Lotter kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından Tanzanya’da vurularak hayatını kaybetmişti.

Sayısız kaçak avcıyı ve hayvan kaçakçısını ifşa eden Lotter’ın, takip edilmiş ve hedef alınmış olabileceği düşünülüyor.