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Tüm vatandaşlarımızın yerel makamların uyarılarını dikkate almalarını bir kez daha önemle rica ediyoruz. Sel ve su baskınları kaynaklı tehlike henüz geçmiş değildir. Tedbirli hareket etmeyi sürdürmek büyük önem arz etmektedir. nışma içinde ihtiyaç sahiplerine destek verdikleri de memnuniyetle gözlenmektedir.