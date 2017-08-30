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ABD'deki Harvey kasırgası kırdı geçti: 30 ölü

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:00:42 AA

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan Harvey kasırgası tarihin en büyük 4. kasırgası olarak kayıtlara geçerken Başkan Donald Trump bölgeyi ziyaret etti

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    ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), yaptığı açıklamada, afet sonucu ölenlerin sayısının 30 olduğunu açıkladı. 

  • 2 ABD'deki Harvey kasırgası kırdı geçti: 30 ölü
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    Kasırganın getirdiği şiddetli yağışlar sonucu felaket bölgesine dönen Houston'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

  • 3 ABD'deki Harvey kasırgası kırdı geçti: 30 ölü
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    Teksas'taki 12 bin kişiden oluşan Ulusal Muhafız askerlerinin tamamı, Houston'daki çalışmalara katılıyor. 

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  • 4 ABD'deki Harvey kasırgası kırdı geçti: 30 ölü
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    Yerel yetkililer, yağışların hafta boyunca devam edeceğini bildirerek halka araçlarıyla yola çıkmamaları çağrısında bulundu.  

  • 5 ABD'deki Harvey kasırgası kırdı geçti: 30 ölü
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    25 Ağustos'tan bu yana Houston ve çevresine 65 santimetre yağış düştü. Bu miktarın cuma gününe kadar 127 santimetreye ulaşması bekleniyor.  

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