30 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:00:42 | Güncelleme: 10:23:01
AA
ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan Harvey kasırgası tarihin en büyük 4. kasırgası olarak kayıtlara geçerken Başkan Donald Trump bölgeyi ziyaret etti
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ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), yaptığı açıklamada, afet sonucu ölenlerin sayısının 30 olduğunu açıkladı.
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Kasırganın getirdiği şiddetli yağışlar sonucu felaket bölgesine dönen Houston'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Teksas'taki 12 bin kişiden oluşan Ulusal Muhafız askerlerinin tamamı, Houston'daki çalışmalara katılıyor.
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Yerel yetkililer, yağışların hafta boyunca devam edeceğini bildirerek halka araçlarıyla yola çıkmamaları çağrısında bulundu.
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25 Ağustos'tan bu yana Houston ve çevresine 65 santimetre yağış düştü. Bu miktarın cuma gününe kadar 127 santimetreye ulaşması bekleniyor.
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Daha önceki en yüksek yağış, 1978'de Amelie Fırtınası'nda 121 santimetre olarak kaydedilmişti.
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Dallas kenti de Harvey Kasırgası ile mücadele eden Houston'ın yardımına koştu. Dallas Belediye Başkanı Mike Rawlings, düzenlediği basın toplantısında, Hutchison Kongre Merkezi'nin Houston'dan tahliye edilenler için "mega barınak" olarak hizmet vereceğini açıkladı.
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Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada pazartesi gününden itibaren vatandaşlara hizmet verilmeye başlandığı belirtildi.
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Türkiye Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 25-28 Ağustos tarihleri arasında 2 vatandaşımız, Houston Başkonsolosluğumuza ulaşarak destek talebinde bulunmuştur.
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Türk-Amerikan toplumundan ve vatandaşlarımızdan evleri su baskını neticesi zarar gören ailelerin bulunduğu müşahede edilmektedir. Vatandaşlarımızın dayanışma içinde ihtiyaç sahiplerine destek verdikleri de memnuniyetle gözlenmektedir.
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Tüm vatandaşlarımızın yerel makamların uyarılarını dikkate almalarını bir kez daha önemle rica ediyoruz. Sel ve su baskınları kaynaklı tehlike henüz geçmiş değildir. Tedbirli hareket etmeyi sürdürmek büyük önem arz etmektedir. nışma içinde ihtiyaç sahiplerine destek verdikleri de memnuniyetle gözlenmektedir.
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Öte yandan Houston Havalimanı'nın askeri ve insani yardım hariç tüm uçuşlara kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Houston-İstanbul seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. THY'nin bir uçağı da Houston yerine Chicago'ya yönlendirildi. THY, yolculara uçak ve ulaşım konusunda destek sağladı.
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ABD Başkanı Donald Trump, Harvey kasırgasının etkili olduğu Teksas eyaletini ziyaret ederek, "Bu kasırga destansı bir kasırgaydı. Teksas'da meydana geldi ve buranın insanı bunun üstesinden gelebilir." dedi.
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Kendisini dinlemeye gelen kalabalığa seslenen Trump, kasırgadan etkilenen bölgelerde yapılan kurtarma çalışmalarından övgüyle söz etti.
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Çalışmaları hızlandıracaklarını belirten Trump, "Eskisinden çok daha iyi bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.
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Trump, “Bu kasırga destansı bir kasırgaydı. Teksas'da meydana geldi ve buranın insanı bunun üstesinden gelebilir." ifadesini kullandı.
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Amerikalı finans kuruluşu Morgan Stanley, Teksas eyaletinde etkili olan Harvey kasırgasının ülke ekonomisine maliyetinin 30 ila 40 milyar dolar olacağını öngördü.
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Morgan Stanley, yayınladığı raporda, Houston ve Rockport başta olmak üzere Teksas'ın güneydoğusundaki kıyı şehirlerde hayatı durduran kasırganın ekonomik bilançosunun 30-40 milyar dolar olacağı tahmininde bulundu.
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Bu tahminler doğru çıkarsa Harvey, ABD'de yaşanan en maliyetli dördüncü kasırga olarak kayıtlara geçecek.
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Listenin ilk üç sırasında ise 160 milyar dolarla Katrina (2005), 70 milyar dolarla Sandy (2012) ve 48 milyar dolarla Andrew (1992) kasırgaları bulunuyor.
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Morgan Stanley, raporunda ayrıca Harvey kasırgasında en büyük maliyeti sigorta şirketlerinin üstleneceğine işaret etti.
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Buna karşın, ülkenin önde gelen sigorta şirketleri bölgedeki yağış ve seller hala devam ettiği için maliyet tahminleri henüz açıklamadı.
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Sigorta sektörüne, Katrina kasırgası yaklaşık 80 milyar, Sandy kasırgası ise 36 milyar dolar civarında zarara neden olmuştu.
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Harvey kasırgasının ülkenin enerji merkezi Teksas'ı vurmasının bölgedeki petrol rafinerilerine verdiği zararın derecesinin de ekonomik kayıplar açısından büyük önem arz ettiği belirtiliyor.
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Standard and Poor's Global'ın verilerine göre, rafinerilerin devre dışı kalması nedeniyle ülkenin günlük üretim kapasitesi 2,2 milyon varil azaldı.
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Kasırga nedeniyle kapanan tesisler arasında Exxon Mobil'in ABD'nin en büyük ikinci rafinerisi olma özelliğini taşıyan Baytown de yer alıyor.
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Uzmanlar, petrol rafinerilerinin geçici olarak kapanmasına yol açan kasırganın enerji fiyatlarını bir miktar yükseltebileceğine ancak bunun kalıcı olmayacağına işaret ediyor.
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ABD'nin Houston kentinde, Belediye Başkanı Sylvester Turner, yağmalamaya karşı tahliye edilenlerin mal ve mülklerini korumak için sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini bildirdi.
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Harvey tropikal fırtınası Houston'dan Louisiana'ya doğru uzaklaşırken, Houston Belediye Başkanı Turner tarihi bir karara imza attı.
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Turner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yerel saatle gece 10.00'dan sabah 5.00'e kadar tahliye edilmiş evlerin mal güvenliğinin sağlanması için büyükşehir sınıları içinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini ifade etti.
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Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo "küçük ölçekli yağma" ve diğer suçlara ilişkin belediye başkanından sokağa çıkma yasağı talep etmişti.
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Harris County Bölge Savcılığı da 48 saat içinde yağmalama girişiminde bulunan 14 kişinin gözaltına alındığına dikkati çekti.
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ABD Sahil Güvenliği, Ulusal Muhafızlar, polis ve itfaiye teşkilatının şu ana kadar 9 binden fazla kişiyi kurtardıkları kaydedildi.
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Houston'da yaşayan ABD eski Başkanı George H. W. Bush ve eşi Barbara Bush fırtına nedeniyle pazartesi günü Maine eyaletine gitti.
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Bush Maine'e giderken, "Kalbimiz Teksas'ta. Harvey'den etkilen bütün sevgili Houstonlularımız ve Teksaslılarımız için dua ediyoruz." açıklamasında bulundu.
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Harvey tropikal fırtınası nedeniyle, Houston'un da içinde olduğu 62 yönetim felaket bölgesi ilan edildi.
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Acil yardım ve kurtarma çalışmalarına ABD ordusunun Teksas'taki 12 bin ulusal muhafız askerinin göreve çağrılmasının ardından, 20 binden fazla ulusal muhafız askerinin daha bölgeye sevk edileceği bildirildi.
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Bölgede halen 30 Ulusal Muhafız birliği helikopterinin kurtarma ve tıbbi malzeme taşıma çalışmalarında görev yaparken, Teksas Valisi Greg Abbott bölgeye 24 helikopter daha istedi.