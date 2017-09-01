Pakistan'da patlama: 3 ölü

Pakistan'ın Peşaver şehri yakınlarında Mohmand kabilesinden insanların yaşadığı Mohmand Agency bölgesinde yola yerleştirilen bir mayının patlaması sonucu 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirirken, hayatını kaybedenlerin arasında bayram namazından evlerine gitmekte olan bir baba ve oğlunun olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, patlamanın Mohmand Agency'nin Ambar tehsil bölgesinde Shatimena yakınlarında bayram namazından dönen insanların bölgeden geçtiği sırada gerçekleştiği, yaralıların Khar Bajaur Agency merkez hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Polis ve kolluk kuvvetleri bölgeyi giriş çıkışlara kapatarak olayla ilgili araştırmalara başladı.

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