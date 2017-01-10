İŞ-YAŞAM HABERLERİ
10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Banvit
İŞ-YAŞAM

Banvit firması Brezilya'lılara satıldı

Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden Banvit Bandırma Sanayii, Brezilya merkezli gıda üreticisi BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı BRF GmbH'ya satıldı.

10 Ocak 2017 Salı, 09:42:46 Güncelleme: 09:48:35 DHA
BRF'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "BRF 2017 yılına yeni bir gelişme ile başlıyor; Türkiye'de yeni bir üretim birimi ile ayaki izi alanımızı genişlettik. BRF dünyanın en büyük helal piliç tüketicisine ulaştı" denildi.

Banvit'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Banvit'in toplam ödenmiş sermayesinin yaklaşık yüzde 79.48'ini oluşturan hisseleri, Brezilya merkezli tavuk üreticisi BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı BRF GmbH'ya 915.06 milyon liraya satışı için dün hisse satış sözleşmesi imzalandı.

Açıklamada, sözleşmenin imzalanmasının ardından BRF ile Katar merkezli Qatar Investment Authority iştiraki olan Qatar Holding LLC arasında, yüzde 60'ı BRF, yüzde 40 ise Qatar Holding'de bulunmak kaydıyla yeni bir ortaklık oluşturulacağı, yeni ortaklığın kurulması ile birlikte sözleşme tahtında alıcının tüm haklarını devralacağı, işlemin kapanışı ile birlikte yeni ortaklığın, şirketin paylarının yüzde 79.48'inin sahibi olacağı belirtildi.

Açıklamada sözleşmede toplam satın alma bedelinin hisse başına 11.51 lira olmak üzere toplam 915.06 milyon lira olarak belirlendiği, ancak hisse devrinin yapılacağı tarih itibariyle düzenlenecek ara bilanço ve gelir tablosu çerçevesinde belirlenecek olan net borçluluk durumu, işletme sermayesi, FAVÖK ve ilgili tarihteki ABD Doları/Türk Lirası döviz kuruna dayalı olarak gerçekleştirilecek fiyat uyarlamalarına tabi olarak azalabilecek veya artabileceği belirtildi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yaklaşık 11.5 milyon emekliye promosyon dönemi artık başladı
İŞ-YAŞAM

Promosyon ile ilgili tüm detaylar
Milyonerlere kasımda 6 bin kişi daha eklendi
İŞ-YAŞAM

Milyonerler kulübüne 6 bin kişi daha katıldı
EPDK, LPG operasyonu başlattı
İŞ-YAŞAM

EPDK o firmaları kıskacına aldı!
Mersin'e dünyanın en büyük 5'inci güneş enerjisi santrali kurulacak
İŞ-YAŞAM

Dünyanın 5. büyüğü Türkiye'de kuruluyor!
KDK'ya bir yılda 5 bin 519 başvuru
İŞ-YAŞAM

KDK'ya bir yılda 5 bin 519 başvuru
Kamuda çalışan 720 bin taşeron kadroya geçecek
İŞ-YAŞAM

Müjde! 720 bin taşeron...
Büyükannelere maaşın takvimi belli oldu
İŞ-YAŞAM

BÜYÜKANNELER NE ZAMAN MAAŞ ALACAK?
Banvit firması Brezilya'lılara satıldı
İŞ-YAŞAM

DEV TÜRK GIDA ŞİRKETİ SATILDI!
İlaçların fiyatını belirleyen euro kuru 2.3421 lira oldu
İŞ-YAŞAM

İLAÇ FİYATLARINA ZAM MI GELİYOR?
Gedikli: Moody's yine olumsuz kahinlik yapmış
İŞ-YAŞAM

BÜLENT GEDİKLİ'DEN MOODY'S'E SERT TEPKİ!
Fazla ücret talep eden taksiciler şikayet edilebilecek
İŞ-YAŞAM

TAKSİLERDE İNDİ-BİNDİ VURGUNUNA DİKKAT!
Ege Seramik ile Euler Hermes işbirliği yaptı
İŞ-YAŞAM

SERAMİKTE ALACAK SİGORTASI DÖNEMİ!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme