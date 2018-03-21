Erzurum Karaçoban ilçesi Molla Davut Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Çetin Süslü'nün oğlu Şiar, sol el bileği ters olarak dünyaya geldi. Doğuştan yemek borusu tıkanıklığı sorunu da olan minik Şiar, bu rahatsızlığı için doğum sonrası Erzurum Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi gördü.
AA'nın haberine göre; tedavi sonrası yemek borusu tıkanıklığı rahatsızlığından kurtulan Şiar, ardından 2 yıl süreyle ters olan el bileğinin düzeltilmesi için ailesince çeşitli hastanelere götürüldü.
Şiar Süslü, söz konusu hastanelerdeki girişimlerinden sonuç alınamayınca ameliyat için ailesince Erzurum BEAH El Cerrahi Bölümüne getirildi. Hastanedeki tetkik ve takip sonrası El Cerrahi Uzmanı Dr. İbrahim Avşin Öztürk ve ekibince ameliyata alınan minik Şiar'ın ters olan sol el bileği düzeltilerek sağlığına kavuştu.
"MİNİK ŞİAR'IN RAHATSIZLIĞI 100 BİN DOĞUMDA BİR GÖRÜLEN BİR RAHATSIZLIK"
Dr. Öztürk, Şiar Süslü'nün hastalığının nadir görüldüğünü anlatarak, "Şiar'daki tanı doğuştan ön kolda kemik yokluğu hastalığı diye tabir edilen 'radial club hand'. Minik Şiar'ın rahatsızlığı 100 bin doğumda 1 görülen bir hastalık. Bu tarz hastalara çok erken, en az 1 yaşından itibaren müdahale etmek gerekiyor. Hastamız bize geldiğinde 5 yaşındaydı. Hastanedeki cerrah arkadaşlarımızla hastamızı ameliyata aldık. Başarılı bir operasyon oldu. Hastamızın el bileğini düzelttik." ifadelerini kullandı.
"TEK HAYALİM OĞLUMUN İYİLEŞMESİYDİ"
Baba Süslü, "Çocuğumuzun durumuna ailece çok üzülüyorduk, tek hayalimiz Şiar'ın sağlığına kavuşması, iyileşmesiydi. Şimdi öyle mutluyuz ki bunu kelimelere sığdıramıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Tedavisi tamamen bittikten sonra çocuğumun eğitimine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Minik Şiar Süslü ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Doktorumu çok seviyorum, elimi iyileştirdi, teşekkür ediyorum." dedi.
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