Farmafikir 2017 ödülleri sahiplerini buldu!

29 üniversitenin Eczacılık Fakülteleri öğrencilerinin hazırladığı 20 Proje içerisinde finale kalan 4 projenin finali İstanbul'da yapıldı.
Eczacılık Fakülteleri Dekanlarının, Akademisyenlerin, Eczacılık Bölümü öğrencilerinin, Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği yönetim kurulu ve üyelerinin katıldığı final programı açılış konuşmaları ile başladı. Farmafikir tanıtım videosu, davul ritim şovun ardından öğrenci sunumları yapıldı.
BİRİNCİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
Değerlendirme Kurulu puanlamasına göre, Farmafikir yarışmasında; Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Mona Khorshidtalab birinciliği aldı. Özel bir üniversitenin Eczacılık Fakültesi’nden Gizem Gül ikinciliği, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Beşir Sefa Mumay ve Utku Ertaş üçüncülüğü, Özel bir üniversitenin Eczacılık Fakültesi’nden Hüsniye Binnur Güzeldağ ise dördüncülüğü aldılar.
Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Başkanı Ecz. Armağan Ener kapanış konuşmasında, “Farmafikir ailesi gün geçtikçe büyüyor. Farmafikir yarışmasına katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum ve bütün Eczacılık Fakülteleri öğrencilerimizi Farmafikir 2018’de ailemize katılmaya davet ediyorum” dedi.
Farmafikir Nedir?
Türkiye ve KKTC Eczacılık Fakültelerinde öğrenim gören eczacılık öğrencileri arasında yapılan Farmafikir projesi ile “Geleceğin Eczacılığına” genç beyinlerin fikir, düşünce ve projelerini oluşturmaları hedefleniyor. Öğrencilerin eczacılığın ilgilendiren her alanda proje yapabilmeleri için konu başlığını “GELECEĞİN ECZACILIĞI İLE İLGİLİ İNOVATİF UYGULAMALAR’’ olarak belirleyen Farmafikir Yarışmasına Eczacılık fakültelerinde okuyan tüm öğrenciler katılabiliyor.
Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği
Türkiye’de her bölgeden üyesi bulunan Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği birbirinden farklı eğitim projeleriyle dikkati çekiyor. 5.000 kişiye ulaşan 2012 ve 7.000 kişiye ulaşan 2016 Geleceğin E-Hali Büyük Eczacılık buluşmaları büyük yankı uyandırmıştı. 5.000 öğrenciye ulaşan Eczacına Danış, İlacı Doğru kullan projesi ve 29 Üniversite Eczacılık Fakülteleri ile gerçekleştirilen Farmafikir yarışmaları ile çocuklara ve gençlere ulaşmayı başardılar. Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği, Farmafikir 2 ve Geleceğin E-Hali 3 organizasyonlarını 2018’de yapmaya hazırlanıyor.
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