1 | 18

Bu sene altıncısı düzenlenecek olan GQ Men Of The Year Ödül Töreni'nde ödül alacak isimler belli oldu. İşte Karşınızda, 2017 yılı boyunca farklı alanlarda başarılara imza atan, ilham veren ve centilmenliğiyle örnek adamlar. Ve elbette bir kadın...