Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, "Birçok enfeksiyonda olduğu gibi gribal enfeksiyonlar da kalp krizini tetikleyebiliyor. Özellikle bilinen kalp damar hastalığı olan veya olma ihtimali yüksek riskli hastalarda gribal enfeksiyonlar sırasında kalp krizi oluşabiliyor" ifadelerini kullandı.
GRİBAL ENFEKSİYON KALP KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİR
AA'nın haberine göre; Doç. Dr. Yalçın gribal enfeksiyonların kalp krizini tetiklemesine ilişkin yaptığı açıklamada, enfeksiyonlar ile kalp damar hastalıkları arasındaki ilişkinin uzun zamandır bilindiğini belirtti.
Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi gribal enfeksiyonlarda da vücudun savunma mekanizmalarının devreye girdiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti: "İnflamasyon dediğimiz yangı oluşuyor. Oluşan bu yangı kalp damarları üzerinde bulunan stabil plaklarda hasara neden olabiliyor, kan akışkanlığını veya kan damarlarının yüzeyini kaplayan endotel fonksiyonlarını bozabiliyor. Yine oluşan bu yangı tansiyon düzensizliklerine neden olabiliyor. Ayrıca gribal enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlara bağlı tansiyon yükseklikleri oluşabiliyor. Sayılan tüm bu nedenler kalp-damar sistemi ile ilgili istenmeyen olaylara neden olabilir.
"ÖZELLİKLE KALP RAHATSIZLIĞI OLANLAR DAHA DİKKAT ETMELİ"
Birçok enfeksiyonda olduğu gibi gribal enfeksiyonlar da kalp krizini tetikleyebiliyor. Özellikle bilinen kalp damar hastalığı olan veya olma ihtimali yüksek riskli hastalarda gribal enfeksiyonlar sırasında kalp krizi oluşabiliyor. Enfeksiyonlar sırasında oluşan sıvı kayıpları, yüksek ateşe bağlı kalp hızı artışları, enfeksiyon sırasındaki tansiyon değişiklikleri ve virüslerin salgıladığı çeşitli toksinlere bağlı olarak kalp krizi tetiklenebiliyor."
Yalçın, enfeksiyon sırasında vücutta doku ve organların oksijen ihtiyacının arttığını aktararak, "Artan bu oksijen ihtiyacını karşılamak için kalp daha fazla çalışmak durumunda kalıyor. Ancak özellikle bilinen kalp hastalığı olan bireylerde toksinlere bağlı olarak oluşan tansiyon düşüklüğü ve damarların yüzeyini kaplayan endotel’de meydana gelen bozukluklar sonucu kalp, hem dokuların hem de kendini yeterince besleyemeyebiliyor ve kalp krizi oluşabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Kalp rahatsızlığı olan hastaların özellikle kış aylarında enfeksiyonlara dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Yalçın, düzenli ve sağlıklı beslenmenin yanında düzenli el yıkanmasına ve hastalıklı kişilerle mümkün olduğunca az temasa dikkat etmeleri gerektiğini, yıllık grip aşısı ve zatürre aşısı yapılmasının önemli bir koruyuculuk sağladığını kaydetti.
Yalçın, enfeksiyona yakalanmış kalp hastalarının tedavilerini mutlaka bir doktor önerisine göre yapması gerektiğini belirterek, şunları aktardı: "Çoğu enfeksiyonlar viral kökenli olmasına rağmen maalesef uygunsuz antibiyotik kullanımı çok yaygın. Viral enfeksiyonlarda istirahat ve bol sıvı tüketilmesi önemli. Enfeksiyon tedavilerinde kullanılan ilaçların kalp damar sistemi üzerine yan etkileri ve hastanın kullandığı diğer kalp ilaçları ile etkileşimleri olabiliyor. Bu nedenle muayene sırasında bu hastaların doktorlarına kalp hastası olduklarını ve kullandıkları ilaçları mutlaka belirtmeleri gerekiyor."
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