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Kocaeli'de dengesini kaybeden adam duvardan düştü

Kocaeli'de içki içtikten sonra dengesini kaybederek 5 metrelik istinat duvarından düşen 45 yaşındaki adam hayatını kaybetti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 23:24:41 Güncelleme: 23:27:13 AA

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde içki içtikten sonra dengesini kaybederek 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşerek yaralanan 45 yaşındaki Şakir Kök, arkadaşlarından telefonla yardım istedi. Şakir Kök'ün 5,5 saat sonra cesedi bulundu.

Dilovası'nda bir limanda taşeron firmada işçi olarak çalışan Şakir Kök, iddiaya göre dün gece saatlerinde içki içti. Limanın yakınında bulunan yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üstünde içki içen Şakir Kök dengesini kaybederek düştü.

Yağmur suyu kanalına düşerek yaralanan Şakir Kök, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Karanlıkta yapılan aramalarda Şakir Kök bulunamazken, cep telefonundan da ulaşılamadı. Şakir Kök'ün cesedi saat 08.30 sıralarında hava aydınlanınca bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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