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Nilhan Osmanoğlu
GÜNDEM

Abdülhamit'in torunu Başkanlık Okulları açacak

Hanedandan Nilhan Osmanoğlu geleceğin siyasilerini yetiştirmek için Başkanlık Okulları açmaya hazırlanıyor

03 Ocak 2017 Salı, 09:55:45 Güncelleme: 10:31:07 İHA

İkinci Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu FETÖ ve benzeri örgütlerin eğitim yuvalarına karşın Başkanlık Okulları açarak geleceğin devlet adamlarını yetiştireceklerini açıkladı. Osmanoğlu, Türkiye genelinde uygulamayı düşündükleri projede bizzat kendisinin de görev alacağını belirterek çeşitli hocalarla görüştüklerini söyledi. Okulların Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet göstermesi planlanıyor.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında "vatan- millet" düşüncesinden yola çıkan hanedan, siyasete yeşil ışık yaktı eğitim ve öğretim camiasında da kolları sıvadı. İkinci Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu ailelerinden bir ismin siyasete atılacağı kararında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisinin büyük olduğunu söyledi. Osmanoğlu, hanedanın sadece siyasette boy göstermeyeceğini ecdadın izinden gitmek için Başkanlık Okulları açarak geleceğin devlet adamlarını da yetiştireceklerini açıkladı.

OKULA ALIM YETENEK SINAVINA GÖRE
Osmanoğlu, Türkiye'de uzun süredir tartışma konuları arasında yer alan Başkanlık Sistemi'ni gönülden desteklediklerini ve bu çerçevede Enderun Mektepleri ya da Başkanlık Okulu çatısı altında geleceğin politikacılarını yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. İlim ve feni bir arada tutan eğitim öğretim modeliyle hareket edeceklerini söyleyen Osmanoğlu, "Amaç bir devlet adamı yetiştirmek. Devlet adamı olmak, siyaset güdebilmek ve protokolü bilmesi için ayrı bir okula ihtiyacı var. Devleti yönetenlerin o yüzden, "insan 7'sinde ne ise 70'sinde de" odur derler ya. Devlet yönetecek kişi de 7'sinde belli olur. Cumhurbaşkanımız için anlatılan hikâyeleri biz biliyoruz. 17'sinde bile bir ideoloji sahibiydi. Dolayısı ile bu çocukları öncesinden eğitmek lazım. Osmanlıda bu yapılıyordu. Bizim kaybettiğimiz değerlerden bir tanesi bu. Şu anki eğitim sistemi ile devlet adamı yetiştirmemizin imkanı yok" dedi.

ARŞİVLER DİDİK DİDİK EDİLİYOR, HOCALARLA GÖRÜŞÜLÜYOR
Proje kapsamında özellikle dönemin Enderun Mektepleri'nin faaliyetlerinin mercek altına alındığını günümüz teknolojisi de göz önünde bulundurularak bir yol haritası belirleyeceklerini açıklayan Osmanoğlu şunları söyledi: " Enderun Mektepleri ilim ve feni bir arada tutarak devlet adamı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için alt yapı çalışmalarımız var. Enderun Mektebini çok iyi inceliyoruz. Arşive giriyoruz, bununla ilgili doneler topluyoruz ve bu dersleri verecek hocalarla iletişime geçiyoruz. Yakın zamanda da devlet bünyesinde oluşumu yapma taraftarıyız. Bu bizi şahsi kontrolümüzde olmasını isterim ama devlet özellikle Cumhurbaşkanlığı kendi bünyesine alırsa en azından FETÖ'nün okulları gibi örgütlerin okullarına sapmalar olmaz. Çünkü biz de kalıcı değiliz bu dünyada. Bizden sonra geleceklerin amacını niyetlerini bilemeyiz. O yüzden Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Enderun Mektebi ya da gerekiyorsa Başkanlık Okulu adı altına olursa ki bizim gönlümüz bundan yana. Yetenek sınavlarına tabii tutularak Anadolu'da Türkiye'nin her yerinde olacaktır. Başkanlık sistemi gelirse eğer biraz oturmasını bekleyeceğiz izleyeceğiz ve ihtiyaç alanlarına göre sağlam başlayacağız."

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YORUMLAR 6
  • Misafir 3 saat önce
    Süper haber yalnız bizler Türk ırkıyız onun için adının Türk başkanlık okulları olması daha münasip gibi geliyor
  • Misafir 4 saat önce
    çok güzel haber fakat aynı şekilde bürokratta yetiştirmeliyiz ve bu bürokratların farklı teknik konularda yetkinlikleri de olmalı.
  • Misafir 4 saat önce
    İşte budur, bunun gibi uygulamalar ile gelin, artık çok yıllık planların zamanı
  • Misafir 5 saat önce
    Bence de süper bi habermiş...
  • Misafir 5 saat önce
    Ismi bence Osmanli Okullari olabilir.
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