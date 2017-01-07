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Osman Bayezid Osmanoğlu
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Osman Bayezid Osmanoğlu kimdir?

Osman Bayezid Osmanoğlu, New York'ta hayatını kaybetti. Peki Sultan Abdülmecid'in torununun oğlu olan Osman Bayezid Osmanoğlu kimdir?

07 Ocak 2017 Cumartesi, 09:57:49 Güncelleme: 10:00:02

Osman Bayezid Osmanoğlu, 23 Haziran 1924'te Fransa'nın Paris şehrinde dünyaya gelen 31. Osmanlı padişahı olan Sultan Abcülmecid'in üçüncü kuşak torunu ve Osmanlı hanedanının 44. hanedan reisidir.

Osmanlı Hanedanı tarihinin sürgündeki topraklarda doğan ilk çocuğu olan Osman Bayezid Osmanoğlu, Sultan Abdülmecid'in torununun oğludur. Ailesi ayrıldıktan sonra babası Şehzade İbrahim Tevfik Efendi 1931 yılında öldü ve annesi Hatice Sadiye ile Fransa'dan ABD'ye taşındı.

ABD Silahlı Kuvvetleri'nde bir dönem subaylık yaptı ve ardından New York'ta çeşitli diller için hizmet veren bir kütüphanede çalışarak oradan emekli oldu.

23 Eylül 2009 tarihinde Ertuğrul Osman Efendi'nin ölümüyle Osmanlı Hanedanı'nın 44. reisi olarak hanedanın başına geçti. Günümüze kadar hiç evlenmemiştir ve çocuğu olmamıştır.

6 Ocak 2017 tarihinde torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, dedesi Osman Bayezid Osmanoğlu'nun New York'ta vefat ettiğini sosyal medya üzerinden duyurmuştur.

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