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Milli Güvenlik Kurulu
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MGK'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 20.35'te başlayan MGK, sona erdi. Toplantı 50 dakika sürdü

17 Nisan 2017 Pazartesi, 20:49:28 Güncelleme: 22:00:34 AA

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 50 dakika sürdü.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, yurt bütününde uygulanan olağanüstü halin değerlendirildiği belirtilerek, demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından yayımlanan bildiride, anayasa değişikliği halk oylamasının ülkenin her yerinde huzur ve güven ortamı içinde geçmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, bu konuda katkısı olan tüm kurumlara ve güvenlik görevlilerine teşekkür edildi.

Bildiride, "Yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

BAKANLAR KURULU TOPLANDI

MGK toplantısının ardından Bakanlar Kurulu bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 24 dakika önce
    Uzatılması gerekiyor.Bu temizlik yapilmalı.
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