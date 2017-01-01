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Süleyman Soylu Tunceli
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İçişleri Bakanı'ndan Tunceli'deki helikopter kazasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de düşen polis helikopteri hakkında, "Helikopterde herhangi bir dış etken söz konusu değil. Hava şartlarından dolayı bir kazanın olduğu görülüyor." dedi

18 Nisan 2017 Salı, 18:40:32 Güncelleme: 18:46:24 AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen polis helikopteri hakkında, "Tunceli'de bizim 'kartal pisti' olarak nitelendirdiğimiz, tanımlandırdığımız piste iniş yapan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopter, bir taraftan ilçeler arası görevlilerin intikalini sağlamak, diğer taraftan ilk derece komiser yardımcılığı sınavına giren kahraman evlatlarımızı, kardeşlerimizi yerlerine intikal ettirmek ve bir hakimimizin intikalini sağlamak için toplam 12 kişilik toplam mürettebatla birlikte saat 11.35 itibarıyla Tunceli-Pülümür dağ yolundan kalkışını gerçekleştirdi. Ondan önce hem kartal pisti hem de Nazımiye'den gerekli personelleri aldı ve Tunceli-Pülümür dağ yolundan kalktıktan sonra da 11.43 sıralarında kendisiyle tüm irtibatlar kesildi." dedi.

"HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI BİR KAZANIN OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

İçişleri Bakanı Soylu sözlerini şöyle sürdü:

"Yaklaşık 2,5 saatlik bir tırmanma sonucunda İl Jandarma Komutanımız Tekin Aktemur ve İl Jandarma Komutan Yardımcımız, 4 timimiz, bunların içerisinde polis timlerimiz de var, birlikte saat 16.34 sıralarında helikopterin enkazına ulaştılar. Helikopterin, uyduyla, yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler. 12 vatan evladımızın hayat belirtileri olup olmadığını kontrol ettiler. Maalesef 12 evladımız hakkın rahmetine kavuşmuş, şehit olmuşlardır. Hem milletimizin hem ülkemizin başı sağ olsun. Oradaki hava şartları çok zor durumda. Helikopterin inebilme imkanı da şu anda yok. Oradan intikalleri konusunda arkadaşlarımız değerlendirme yapıyorlar. İnşallah en kısa süre içerisinde şehitlerimizi oradan alıp Tunceli'ye intikal ettireceğiz. Helikopterde herhangi bir dış etken söz konusu değil. Hava şartlarından dolayı bir kazanın olduğu görülüyor."

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