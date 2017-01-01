Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada biri üsteğmen biri uzman çavuş 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Andaç Jandarma Tabur Komutanlığı Kopki Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce saldırıda bulunuldu.

Saldırıda 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede operasyon sürüyor.