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Şırnak
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Şırnak'tan acı haber! 2 şehit

Uludere'de askerlerle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

21 Nisan 2017 Cuma, 11:25:10 Güncelleme: 12:32:23 AA

Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada biri üsteğmen biri uzman çavuş 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Andaç Jandarma Tabur Komutanlığı Kopki Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce saldırıda bulunuldu.

Saldırıda 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede operasyon sürüyor.

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YORUMLAR 15
  • Misafir 36 dakika önce
    Hani bitecekti
  • Misafir 37 dakika önce
    Mekanlari cennet olsun yigitlerin
  • Misafir 43 dakika önce
    Allah rahmet eylesin kesin terör değildir bakan açıklar..
  • Misafir 46 dakika önce
    Allah onlardan razı olsun. Dağlarda -20 derecelerde savaşacak askerimiz olmasa bu ülkeyi bize dar ederler.Mekanları cennet olsun.
  • Misafir 48 dakika önce
    Neden,nasıl,niçin öldükleri malum.. Onlar zaten cennetin kapısını araladılar. Ama, Yüce rabbim Ailelerine sabır versin. Hani terör bitecekti,
  • Misafir 49 dakika önce
    Yılanın başını ezmek şart oldu çok yazık Allah rahmet eylesin askerlerimize
  • Misafir 53 dakika önce
    Allah mekanlarını cennet şehadetlerini kabul eylesin inşallah... ve kahrolsun pkk & terör
  • Misafir 53 dakika önce
    başkanlık yönetimi başlayınca terör de bitecek
  • Misafir 54 dakika önce
    Bitecek bitecek.Teör bitecek. Evet dedi ya herkes.Terör bitecek.!! Allah rahmet eylesin..
  • Misafir 55 dakika önce
    haklarini helal etsinler. Allah sabir versin
  • Misafir 56 dakika önce
    Neden Diikatlı Olunmuyor yeter Artık Dayancak Durum'da Değiliz
  • Misafir 59 dakika önce
    Allah rahmet eylesin.
  • Misafir 1 saat önce
    KARA OPERASYONU YERİNE KEŞKE CİRİTLE HEPSİNİ AVLASALAR YAZIK ANALARA
  • Misafir 1 saat önce
    Okuduk Geçtik O Anaların babaların Hali nedir :(
  • Misafir 1 saat önce
    yine üs bölgesi
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