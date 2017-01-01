Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada biri üsteğmen biri uzman çavuş 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Andaç Jandarma Tabur Komutanlığı Kopki Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce saldırıda bulunuldu.
Saldırıda 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede operasyon sürüyor.
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YORUMLAR 15
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Misafir 36 dakika önceHani bitecekti60
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Misafir 37 dakika önceMekanlari cennet olsun yigitlerin90
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Misafir 43 dakika önceAllah rahmet eylesin kesin terör değildir bakan açıklar..03
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Misafir 46 dakika önceAllah onlardan razı olsun. Dağlarda -20 derecelerde savaşacak askerimiz olmasa bu ülkeyi bize dar ederler.Mekanları cennet olsun.90
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Misafir 48 dakika önceNeden,nasıl,niçin öldükleri malum.. Onlar zaten cennetin kapısını araladılar. Ama, Yüce rabbim Ailelerine sabır versin. Hani terör bitecekti,60
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Misafir 49 dakika önceYılanın başını ezmek şart oldu çok yazık Allah rahmet eylesin askerlerimize30
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Misafir 53 dakika önceAllah mekanlarını cennet şehadetlerini kabul eylesin inşallah... ve kahrolsun pkk & terör60
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Misafir 53 dakika öncebaşkanlık yönetimi başlayınca terör de bitecek00
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Misafir 54 dakika önceBitecek bitecek.Teör bitecek. Evet dedi ya herkes.Terör bitecek.!! Allah rahmet eylesin..30
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Misafir 55 dakika öncehaklarini helal etsinler. Allah sabir versin00
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Misafir 56 dakika önceNeden Diikatlı Olunmuyor yeter Artık Dayancak Durum'da Değiliz00
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Misafir 59 dakika önceAllah rahmet eylesin.00
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Misafir 1 saat önceKARA OPERASYONU YERİNE KEŞKE CİRİTLE HEPSİNİ AVLASALAR YAZIK ANALARA00
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Misafir 1 saat önceOkuduk Geçtik O Anaların babaların Hali nedir :(00
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Misafir 1 saat önceyine üs bölgesi00
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