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Şırnak'taki çatışmada yaralanan asker şehit oldu
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Şırnak'taki çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:29:31 Güncelleme: 16:59:25 AA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Bestler Dereler mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor.

Operasyonda arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından güvenlik güçlerine ateş açıldı.

Açılan ateşe anında karşılık verilmesiyle çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı. Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen şehit oldu.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 26 dakika önce
    Rabbim Adn Cennetinde makam sahibi yapsın
  • Misafir 27 dakika önce
    ulan kökünüz kuruyacak hala ne karşi geliyonuz öleceksiniz cürüyeceksiniz o dağlarda yalvaracaksiniz pkk işiniz biticek
  • Misafir 29 dakika önce
    Allah bu terörü kahru perişan eylesin.mekanın cennet olsun şehidim
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