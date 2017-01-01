Şırnak'taki çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Bestler Dereler mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor.
Operasyonda arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından güvenlik güçlerine ateş açıldı.
Açılan ateşe anında karşılık verilmesiyle çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı. Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen şehit oldu.
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YORUMLAR 3
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Misafir 26 dakika önceRabbim Adn Cennetinde makam sahibi yapsın00
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Misafir 27 dakika önceulan kökünüz kuruyacak hala ne karşi geliyonuz öleceksiniz cürüyeceksiniz o dağlarda yalvaracaksiniz pkk işiniz biticek00
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Misafir 29 dakika önceAllah bu terörü kahru perişan eylesin.mekanın cennet olsun şehidim00
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