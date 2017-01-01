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Samsun'da bir kişi annesini boğazını keserek öldürdü

Eve giden polisler, yaşlı kadını koltuk üzerinde boğazı tamamen kesilmiş halde buldu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:30:52 Güncelleme: 12:45:22 İHA

Samsun'da bir kişi annesinin boğazını ekmek bıçağı ile keserek öldürdükten sonra polise teslim oldu. Akrabaları, uzun yıllar çocuğu olmayan kadının ilk evladı Hasan Ali K. için kurban kestiğini söyledi.

İHA'nın haberine göre olay, Samsun'un Terme ilçesinin Çay Mahallesi Ünye Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekar olduğu öğrenilen ve annesi ile birlikte yaşan Hasan Ali K. (38), evlerinin mutfak kısmındaki koltukta annesi 79 yaşındaki Seher K.'nın boğazını ekmek bıçağı ile keserek öldürdü.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Hasan Ali Kumbasar, "Annemin boynunu keserek öldürdüm" diyerek polise teslim oldu. Eve giden polisler, yaşlı kadını koltuk üzerinde boğazı tamamen kesilmiş halde buldu. Akrabaları, bir kızı bir oğlu olan kadının uzun yıllar çocuğunun olmadığını, ilk çocuğu Hasan Ali K. için kurban kestiği söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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