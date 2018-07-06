Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Pirim, çocuklarda güneş çarpmasının ölümle sonuçlanabileceği gibi kalıcı hasar da bırakabileceğini söyledi, aileleri uyardı.
İLERLEMİŞ SICAK ÇARPMASI CAN ALIYOR
DHA'nın haberine göre; hava sıcaklıklarının 38 dereceyi bulmaya başladığı şu günlerde ebeveynleri yaz güneşine karşı uyaran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Pirim, aşırı sıcakların çocuklarda bazı hastalıklara yol açtığını ifade etti. Terle birlikte tuz ve su yitirilmesinin sıcak yorgunluğu adı verilen duruma yol açabileceğini anlatan Pirim, "Çocuklar ve yaşlı insanlar, bedenlerindeki ısı düzenleyici mekanizmalar yetersiz olduğundan, sıcaklık değişikliklerinden fazla etkilenir. İlerlemiş sıcak çarpması vakaları oldukça tehlikelidir. Maalesef tedavi edilse bile hastaların yüzde 20'si ölür. İyileşenlerin sinir sistemlerinde kalıcı hasarlar oluşabilir, denge ve koordinasyonlarının normale dönmesi ise aylar alır ama ilk belirtide tanı konur ve tedaviye bilinç yitiminden önce başlanırsa, iyileşme şansı oldukça yüksektir" dedi.
GÜNEŞ ÇARPMASINDAN ŞÜPHELENİYORSANIZ BUNLARI YAPIN!
Ebeveynlere güneş çarpmasından şüphelendiklerinde yapmaları gerekenleri anlatan Dr. Pirim, "Çok acele tıbbi yardım çağırın. Hastanın ateşini düşürmeye çalışın. Ateş 38 dereceye kadar düşürülebilir ama daha aşağı inerse hastanın dolaşım şokuna girebileceği unutulmamalı. Çocuğu gölge bir yere götürün. Çok hızlı bir şekilde vücudunu soğutun. Şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve yüksek ateş varsa böyle bir durumda hastanın serin bir yere götürdükten sonra vücudunu sıkan giysilerini çıkartın. Başına ve kasıklarına soğuk kompres uygulayın. Ateşi çok yüksekse vücudunu ıslak bir çarşafla sarın. Bulunduğu yerin havadar olmasına dikkat edin. Vücut sıcaklığını sürekli takip edin. Sıcaklık 38-39 dereceye düşünceye kadar soğutmaya devam edin. Bilinci ve davranışları normalse içecek bir şey verin. Eğer bilinci yerinde değilse içecek bir şey verilmesi boğulmasına neden olabilir" diye konuştu.
ÇOCUKLARI GÜNEŞ ALTINDA BIRAKMAYIN!
Güneş ışınlarının en kuvvetli olduğu sabah 10.00 ile öğleden sonra 16.00 saatleri arasında çocukların doğrudan güneşin altında bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Pirim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuğunuza gölge kuralını öğretin. Şapka, uzun kollu tişört gibi koruyucu elbiseler giydirin. Bebek 6 aydan küçükse koruyucu krem sürmektense koruyucu elbise ve gölgelikli bebek arabası kullanın. Her iki ultraviyole dalgasına yani UVA ve UVB'ye karşı koruyucu, koruma faktörü en az +30 olan ürünleri tercih edin ve bu kremleri çocuğunuz güneşe çıkmadan yarım saat önce sürün. Eğer çocuk suda fazla kalıyorsa veya havluyla kurulanıyorsa krem sürme işlemini tekrarlayın. Çocuklarda UVA ve UVB'ye karşı yüzde 100 koruyuculuğu olan, kenarları kapalı güneş gözlüklerini tercih edin. Güneş ışınlarının yansımalarına dikkat edin. Kum ve su ışınları yansıdığı için bu gibi alanlarda korunmayı arttırın."
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