İzmir'de kanser tedavisine devrim gibi buluş

Ege Üniversitesinden bilim insanları, uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda, akciğer kanseri nedeniyle uygulanan tedavi esnasında sağlıklı hücrelere zarar vermeyen ve tümör hücrelerini tedavi etmeyi başaran prototip bir ürün geliştirdi. Çörek otu bitkisinin tohumlarının içeriğinde yer alan timokinon adlı biyoaktif maddeden yararlanılarak geliştirilen prototip ürüne "TQGMNP" adı verildi.
İHA'nın haberine göre; Ege Üniversitesi, bu kez de akciğer kanseri tanı ve tedavisinde kullanılması amacıyla geliştirilen prototip ürün ile bir ilke imza attı. Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinden farklı bilim dallarında görevli bilim insanlarından oluşan araştırma ekibinin, Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. İskender İnce yürütücülüğünde iki yıl süren TÜBİTAK projesi kapsamında geliştirilen prototip ürünün, akciğer kanseri tanı ve tedavisini yeni bir boyuta taşıyacağı belirtildi.
ÇÖREK OTU BİTKİSİNDEN FAYDALANILDI
Çörek otu bitkisinin tohumlarının içeriğinde yer alan timokinon adlı biyoaktif maddeden yararlanılarak geliştirilen prototip ürüne "TQGMNP" adı verildi. Dr. İskender İnce, son dönemde görülme sıklığında önemli artış gözlemlenen kanser tedavisinde cerrahi, radyasyon tedavisi ve kemoterapinin tek başlarına ve kombine halde kullanıldığını, geliştirilen prototip ürünün kemoterapi amacıyla kullanılan ilaçlardan dolayı yan etki yaşama olasılığı olan hastaların bu sorunlarını ortadan kaldıracak kapasitede olacağını söyledi. Dr. İnce, kemoterapide kullanılan klasik ilaçların, kanserli hücreler yanında sağlıklı hücrelere de zarar verebildiğini, verilen zararın yaşanan en önemli olumsuzluklardan birisi olduğunu ifade ederek, geliştirilen prototip ürünün bu sorunun çözümünde önemli rol oynamasını beklediklerini aktardı. İnce, "Geliştirilen bu nanopartikülü deneysel olarak oluşturulan akciğer kanseri modelleri üzerinde kanserli hücrelere hedefli olarak gönderebildik. Geliştirilen molekül kanser hücrelerine büyük oranda bağlanarak Truva atı gibi kanser hücresine girdi, hücre içinde timokinon serbest kaldı ve kanserli hücrelere zarar verdi. Uygulama sırasında TQGMNP normal sağlıklı hücrelere çok düşük oranda bağlandı bu sayede sağlıklı hücreleri korunabildi. TQGMNP'yi deney hayvanları üzerinde oluşturulan deneysel akciğer kanseri modellerinde damar ve solunum (inhalasyon) yoluyla uygulama sonrası da tümör hücrelerini yaklaşık 1 aylık bir süre içinde tamamıyla tedavi etmeyi başardık" dedi.
PROTOTİP ÜRÜN İLACA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
İnce, ayrıca geliştirilen prototip ürünün tedavide aynı zamanda kanser teşhisinde ve tedavinin etkinliğinin izlenmesinde kullanılabilmesine olanak sağladığını belirtti. Dr. İnce, geliştirilen prototip ürünün ilaç haline getirilebilmesi için ilave klinik öncesi ve klinik testlerin yapılması gerektiğini ve süreye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Değişik kanserlerin teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek olan ürünün, nanopartikülün ilk kez geliştirildiğini, orijinal olduğunu ve patent başvurusunun yapıldığını dile getiren İnce, Türk Patent Enstitüsünden ilk raporların olumlu geldiğini belirterek patent sürecinin devam ettiğini söyledi.
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