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Sümerlerin 5 bin yıllık tıp reçetesi ele geçirildi

Diyarbakır’da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda MÖ 3 bin yılına ait olduğu belirtilen Sümerlerin tıp reçetesi ele geçirildi

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilde 44 günde 32 ayrı kaçakçılık operasyonu yaptı. Bu operasyonların birinde tarihteki en eski reçete ele geçirildi. Çivi yazısıyla yazılan ve Sümerlere ait olduğu belirtilen reçete, tıptaki en eski el kitabı olarak değerlendiriliyor.

MÖ 3 bin yılına ait tablet şeklindeki tarihi eserin Diyarbakır’a nereden getirildiği araştırılıyor. Kazılarda bulunan tabletin tercümesine Babil uzmanı Prof. Leon Legrain tarafından 1940’da başlandı. Teknik bilgilerle dolu belgenin tercümesi Martin Levey ve Samuel N. Kremain’in deste- ğiyle 1953’te tamamlandı. Tabletin MÖ 3 bin yılına ait Sümerlerin tıp reçetesi olduğu anlaşıldı.

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