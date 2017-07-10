‘Kültür rotaları turizmin dönüştürücü gücü’

Ece Ulusum HT Cumartesi'de Cem Yegül ile röportaj yaptı.



Bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek Uluslararası D-Marin Klasik Müzik Festivali’nin adı değişti, Bodrum Müzik Festivali oldu. Bu radikal değişikliğin altında festivali Bodrum’la bütünleştirmek ve kenti festival rotaları arasına sokmak var. 12-16 Ağustos tarihlerinde Bodrum’da gerçekleşecek festivalin detaylarını Pozitif CEO’su Cem Yegül ile konuştuk. Line up ile ilgili eleştirileri de sorduk... Müziksever olarak temennimiz elbette festivalin daha dolu olması ve uluslararası sahada yer bulması...



Bodrum Müzik Festivali’nin sizi en heyecanlandıran tarafı nedir?



Bir klasik müzik festivalini bu kadar uzun yıllar kesintisiz sürdürmek büyük başarı. Festivali Bodrum’u sahiplenen bir deneyime dönüştürmek heyecan verici bir görev. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan bir etkinliğin, işi festival düzenlemek olmayan kişiler tarafından bu derece profesyonel düzenlenmesi ve etrafına kemikleşmiş bir kitle örmüş olması beni çok etkiledi.





İsim değişikliği gündeme nasıl geldi?



Arkasında Doğuş Grubu olan Uluslararası D-Marin Klasik Müzik Festivali dünyada bir marinada yapılan ilk klasik müzik festivali. 10 yılda Bodrum’da yaşayan klasik müzikseverlerin yanı sıra, müziği, sanatı, kültürü sahiplenenlerin desteğiyle büyümüş. Biz 2 yılda festivali Bodrum’a yaymaya ve uluslararası düzeye taşımaya başladık. Hedefimiz şu: Festivali Bodrum’la bütünleşen, dünyadaki klasik müzikseverlerin ilgiyle takip edeceği ve ajandalarda yer alan bir etkinlik haline getirmek. Bunun için başka bir adım daha atmanın zamanı gelmişti. Bu yıldan itibaren Bodrum’u kültürel bir destinasyona çevirmeye çalışacağız. 13 yıllık geçmişi de sahiplenip adını Bodrum Müzik Festivali olarak seçtik.



İsimden ‘klasik müzik’ kısmını çıkarmanızın altında farklı türlere yer verme isteğiniz de var mı?



Geçen yıllarda festival programına farklı disiplinlerden deneyimler dahil etmiştik. Bu yıl da klasik müzik etrafında şekillenen çeşitli etkinlikler var.







Planlarınız çok güzel ancak line up katılımcıları biraz düşündürdü. Böylesi bir genişlemeye daha fazla sanatçı ve konser isterdik. Ne dersiniz?



Festivalin programını daha kompakt planladık. Açılış konserimizi Alice Sara Ott ve Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’yla yapacağız. 5 gün boyunca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Emma Shapplin, Leticia Moreno, Fazıl Say, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası, Kerem Görsev Trio & Karşıyaka Oda Orkestrası, Semplice Quartet, İklim Tamkan & Senem Demircioğlu, Leszek Mozdzer, Nil Kocamangil & Agapi Triantafyllidi, İstanbul Barok Orkestrası ve Borusan Quartet gibi önemli müzisyen ve orkestraları ağırlayacağız. Gelecek yıllarda geçen yıl da olduğu gibi daha uzun süreye yaymayı biz de arzu ediyoruz.



Festivale dair en büyük hayaliniz nedir?



Artık tüm dünyada turizm anlayışı, dinamikleri değişti. Kültür rotaları turizm ekonomisinin dönüştürücü gücü haline geldi. İnsanlar etkinliklere katılırken, seyahatlerini planlarken grup olarak hareket ediyor ve küresel kültür ajandasını takip ediyor. Seyahatlerini de bu yönde tasarlıyor. Seyahat edenler tarih, doğa, gastronominin ötesinde kendisini kültürel açıdan besleyen, zenginleştiren içerikler peşinde. Bu doğrultuda müzik festivalleri gibi kültür-sanat etkinlikleri en önemli ulusal ve yerel değerlerden birine dönüştü. Montreux Caz Festivali, Edinburgh Festivali, Aspen Müzik Festivali, Ravello Klasik Müzik Festivali bazı örnekleri. Geçtiğimiz iki yılda uluslararası müzik arenasında tanınmaya başlayan Bodrum Müzik Festivali’ni daha geniş kitlelere ulaştırmak, Türkiye’deki ve yurtdışındaki tüm klasik müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği, uluslararası alanda adından söz edilen ve ajandalarda yer alan bir etkinlik haline getirmek istiyoruz.