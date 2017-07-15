‘Ege’de ciddi bir festival potansiyeli var’

Ece Ulusum, HT Cumartesi'de Ferman Akgül ile akustik müzik festivali Unplugged Music Festival'ı konuştu.

1- Unplugged fikri nereden çıktı? Tek seferlik konserlere bile festival deniyor. Sizin projeniz uzun süreli değil mi?

2 sene önce dünyanın en prestijli müzik yarışmalarından GBOB’den Türkiye ayağını yapmamız için teklif geldi. Bu yarışmayı festivale çevirip yapmayı planlarken, dünya finalinin tarihi ertelendi. Biz de bekleyeceğimize başka bir festival yapalım dedik ve Unplugged fikri ortaya çıktı. Beyin fırtınası yapıyorduk sevdiğim bir abimle, fark ettik ki akustik bir festival hiç olmamış. Daha doğrusu salt müzik kokan bir festival organizasyonu pek olmamış. Konseptin üst başlığı için “unplugged” çok iyi bir isimdi. Ayrıca Nirvana ile birlikte ikonlaşmış bir kalıp olduğu için festivalin neye benzeyeceğini çok iyi anlattı. O eşsiz deniz manzarasını gün boyu sokak müzisyenleri ve yeni yetenekleriyle tam bir panayıra dönüştüreceğiz. Workshop’lar, gitar kiralama köşeleri, yemek tadım köşeleri, sokak müzisyenleri... Festival sene içinde butik organizasyonlarla desteklenerek İstanbul’da da olacak. Ardından tekrar Ege’ye döneceğiz.

2- Niçin akustik olmasını istediniz? Biraz kafanızda canlanan festivali anlatır mısınız...

Benim için festival bir deneyim demektir. Eğer üst başlık müzikse bu bir müzik deneyimine dönüşmelidir. Hayranı olduğumuz isimlerin bestelerini ilk yaptıkları anlardaki gibi yalın halleriyle sahne alacağı bir organizasyon fikri beni başından beri çok heyecanlandırıyor. Gün boyu sokak müzisyenlerini dinleyecek insanlar. Havuz partisi yaptıkları sırada yeni keşif gruplar havuzun başında sahne alıyor olacak. Çimlerin üstünde yemek deneyimleri yaşarken bir köşede piyano ve ses kayıt dersler alabilecekler. Festivalden ayrılırken sadece ana sahne sanatçıları değil tüm günün tadı kalsın istiyoruz damaklarında.

3- İstanbul ayağı da olacak mı?

Organizasyon ortaklarımızın ana üssü gibi şu anda Alaçatı. Festival alanımız Alaçatı Beach Resort’un manzarası ve konumu Türkiye’de pek yok. İnanılmaz bir atmosfer. Ayrıca şu anda Ege’de ciddi bir festival potansiyeli var, biz de yer almak istiyoruz. Ama tabii ki İstanbul’da da olacak. Görüşmelerimiz başladı bile!

4- Line up’da epey iyi sanatçılar var. Bu fikirle gittiğinizde ne tür tepkiler aldınız? Duyurulan son hali mi yoksa sürprizler olabilir mi?

20 Temmuz’da yine çok önemli isimler ve ana headliner’ımız açıklanacak. Herkes çok sevdi fikri, çok heyecanlandı. Çünkü akustik çalmak müzisyenleri de tazeliyor. Hem seyirciyle daha farklı bir bağ kuruluyor hem de müziğimizi tekrar keşfediyoruz. Tabii işin başında benim olmam da sanırım etkili oldu.

5- Akustik dışında farklı sound’larda bu çeşit festivaller olabilir mi?

Aslında oluyor ama bunun popüler sanatçılarla daha çok yayılması lazım. Bizim müzisyenlerimiz ve izleyicimiz her konsepti kaldıracak yetkinlikte. Türkiye’nin en iyi festival ülkelerinden bir tanesi olmaması için hiçbir sebep yok.

Sahneye çıkacak isimlerden açıklananlar: Göksel, Mirkelam, Ceza, maNga, Mabel Matiz ve Suzan Kardeş.