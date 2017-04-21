Tanju Babacan, Alzheimer hastası olan annesi Kevser Babacan'ın ölüm haberini Instagram'dan duyurdu: "Biricik annemiz Kevser Babacan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kayalar Memduhiye Köyü Sakarya Mezarlığı'nda toprağa verilecektir"
'ANNEM BENİ KIRMIZI SAKALLARIMLA TANIYOR'
Tanju Babacan aylar önce katıldığı bir programda, "Annem Alzheimer hastası. Sadece çok dikkatini çeken şeyleri hatırlıyordu. Beni unutmasın diye sakallarımı kırmızıya boyattım. Beni kırmızı oğlum diye severdi" açıklamasını yapmıştı.
Tanju Babacan, annnesini bir an olsun yalnız bırakmıyordu.
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YORUMLAR 6
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Misafir 5 dakika önceÇok gencmiş kadın daha çok göreceği şeyler vardi00
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Misafir 11 dakika önceMekanı cennet olsun. Başınuz sağ olsun.00
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Misafir 20 dakika öncehelal olsun cok duygulandım baskaları alay eder elestırır ama kimse sebebini bilmez..00
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Misafir 22 dakika önceüzücü bir görüntü.00
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Misafir 25 dakika önceallah rahmet eylesin...00
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Misafir 33 dakika öncecok üÜzldüm00
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