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Tanju Babacan
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Tanju Babacan'ın acı günü

Ünlü modacı Tanju Babacan annesini kaybetti

21 Nisan 2017 Cuma, 11:10:13 Güncelleme: 11:28:35

Tanju Babacan, Alzheimer hastası olan annesi Kevser Babacan'ın ölüm haberini Instagram'dan duyurdu: "Biricik annemiz Kevser Babacan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kayalar Memduhiye Köyü Sakarya Mezarlığı'nda toprağa verilecektir"

'ANNEM BENİ KIRMIZI SAKALLARIMLA TANIYOR'

Tanju Babacan aylar önce katıldığı bir programda, "Annem Alzheimer hastası. Sadece çok dikkatini çeken şeyleri hatırlıyordu. Beni unutmasın diye sakallarımı kırmızıya boyattım. Beni kırmızı oğlum diye severdi" açıklamasını yapmıştı.

Tanju Babacan, annnesini bir an olsun yalnız bırakmıyordu.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 5 dakika önce
    Çok gencmiş kadın daha çok göreceği şeyler vardi
  • Misafir 11 dakika önce
    Mekanı cennet olsun. Başınuz sağ olsun.
  • Misafir 20 dakika önce
    helal olsun cok duygulandım baskaları alay eder elestırır ama kimse sebebini bilmez..
  • Misafir 22 dakika önce
    üzücü bir görüntü.
  • Misafir 25 dakika önce
    allah rahmet eylesin...
  • Misafir 33 dakika önce
    cok üÜzldüm
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