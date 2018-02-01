Meme kanserinden korunmak için muayeneye ne zaman başlanmalı?

Kadınlarda en çok görülen kanser tiplerinin başında meme kanseri geliyor. Meme kanseri çoğu insan için korkulu rüya olsa da erken teşhiste tamamen tedavi edilebilir. Meme Kanseri tedavisinde erken teşhisin çok önemli olduğunu belirten Genel Cerrah Doç. Dr. Osman Yıldırım, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde herkesi bilinçli olmaya davet ederek meme kanserinin belirtilerini ve tavsiyelerini sıralıyor.
Erken teşhis hayat kurtarıyor!
Yüzde 80’i süt kanallarında, yüzde 20’si ise süt bezlerinde gelişen meme kanserinde, kök alan kanser hücrelerinin büyümesi oldukça zaman alıyor. Erken teşhis konmadığı ve hastalık ilerlediği takdirde kan ve lenf yoluyla tüm vücuda yayılıyor. Bu nedenle tanının hastalık yayılmadan önce erken dönemde konması hayat kurtarıyor. Doç. Dr. Yıldırım, tanı ne kadar erken konursa tedavinin başarı şansının da o kadar yüksek olduğunu söylüyor.
Belirtileri neler?
Memede ya da koltuk altında ele gelen kitle, meme başından kanlı ya da kansız akıntı, meme derisinde ödem, kızarıklık ya da portakal kabuğu görüntüsü, meme başında çekilme gibi belirtiler olduğunda mutlaka doktor muayenesinden geçmek gerekli. Doç. Dr. Yıldırım, her kadının 20 yaşından sonra mutlaka kendi kendini muayene etmesi gerektiğini belirtiyor. Kişinin kendi kendine yapabileceği meme muayenesi için en uygun dönem ise adetten sonraki ilk hafta.
MEME KANSERİ TAKİP ŞEMASI
Eğer kişi 40 yaş altındaysa ve meme kanserinden şüpheleniyorsa mutlaka bir doktor muayenesinden geçmeli. Doç. Dr. Yıldırım, 40 yaş üstü kadınların ise mutlaka yılda bir kere doktor muayenesinden geçmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Meme kanserinin takip şeması ise şöyle;
* 40 yaş altı kadınlarda: Genel cerrahi muayenesi, Meme USG, Rutin kan tetkikleri.
* 40 yaş üstü kadınlarda: Genel cerrahi muayenesi, Meme USG, Rutin kan tetkikleri, Mammografi.
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