ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 66 yaşında bir kadın gribe yakalandıktan sonra bu hale geldi. New England Journal of Medicine'daki makaleye göre; 66 yaşındaki kadın 2 haftadır kuru öksürükten yakınıyordu. Şiddetli öksürük yüzünden talihsiz kadının kaburgaları kırıldı.

Talihsiz kadına başlangıçta üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konuldu ve sağlık görevlileri, kadının grip olduğunu söyledi. Ancak kadının şikayetleri bir türlü kaybolmadı.

Sağ tarafındaki şiddetli ağrı ve göğüs kafesiyle kalçası arasında meydana gelen morluk nedeniyle hastaneye giden kadın, duydukları karşısında şoke oldu.

Tomografi çekildikten sonra kaburgasında ciddi boyutta bir kırık tespit edilen kadında kısa süre sonra da göğüs duvarında fıtık meydana geldi.

Vücudu mosmor olan kadına boğmaca teşhisi konuldu ve antibiyotik tedavisine başlandı.

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