İngiliz basınına konuşan ünlü fütürist Dr. lan Pearson, belli bir tarihten sonra çoğu kişinin ölümü tatmayacağını öne sürdü.
Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Genetik mühendislik alanında ciddi ilerlemeler olduğunun altını çizen Pearson, 2050 yılına geldiğimizde gelişen yapay zeka, robotik bendenler ve genetik mühendisliğindeki ilerlemeler sayesinde insanoğlunun doğduğu bedene ihtiyacı kalmayacağı iddiasında. İnsanoğlunun bilincinin makinelere yüklenebileceğini savunan Pearson, bilincin korunması sayesinde vücudun ölmesi durumunda bile kişinin başka bir bedende yaşayacağını öne sürdü.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN YERİNİ ALAN NANO TEKNOLOJİLİ TIBBİ CİHAZLAR MI GELİYOR?
Benzer bir iddia geçtiğimiz yıllarda Google’ın baş fütüristi Ray Kurzweil’dan da gelmişti. “2029 yılında tıbbi teknolojiler, kalan ömrümüze her yıl bir yıl daha katacak evreye gelecek” diyen Kurzweil, beynimizin bir bulut sistemine bağlanacağını ve nano teknolojili tıbbi cihazların bağışıklık sistemimizin yerini alarak kanser, dolaşım sistemi hastalıkları gibi sağlık sorunlarının üstesinden geleceğini öngörüyor. Tıpkı 2 milyon yıl önce insan beynindeki ‘frontal korteks’in evrim geçirerek zekileşmesi gibi bir değişim geçireceğimizi belirten Kurzweil, bu evre geldiğinde bilişsel faaliyetlerin, duyguların, iletişimin çok daha yoğun olacağını ifade etti. “İnsanlar arasında daha karmaşık iletişim formları kurulacak, duyguları daha derinden etkileyecek müzik eserleri icra edilecek, mizah anlayışımız için daha komik şakalar yapılacak ve daha duygusal aşklar yaşanacak” diyerek giderek mükemmelleşecek bir insan zekasını tarif etti.
İNSANLARIN SONSUZA DEK YAŞAYACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Kurzweil, ölümsüzlük öngörüsünü 2 temel gerekçeye dayandırmıştı. Bunlardan birincisi, gelecekte teknolojinin daha güçlü, daha küçük boyutlu ve daha ucuz olacağı gerçeği. Kurzweil buna örnek olarak, şu anki Android işletim sistemli cep telefonunun 1960’larda MIT’de kullanılan 11 milyon dolar değerindeki o dönemin süper bilgisayarlarıyla benzer işlevleri yerine getirebilmesini gösterdi.
Joslin Diabetes Center, hayvanların daha çok yemek verilmesine rağmen şişmanlamamasını sağlamayı başardı. Kandaki şekeri algılayarak şişmanlamaya neden olan reseptör genin pasif hale getirilmesiyle, hayvanların yaşam sürelerinin uzadığı görüldü. Kurzweil, buna benzer araştırmalar sonucunda üretilecek teknolojiyle insanların sonsuza kadar yaşayacaklarını düşünüyor.
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