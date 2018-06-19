Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bilgisayar oyunu bağımlılığını resmen bir zihinsel sağlık sorunu olarak kabul ettiğini açıkladı. DSÖ’nün Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması Kurumu (ICD), yayımlanan raporunda bu bağımlılığı bir akıl hastalığı olarak tanımladı. Örgütün Ruh Sağlığı ve Madde Bağımlılığı Bölümü’nden doktor Vladimir Poznyak, uzmanların bundan sonra bu tip rahatsızlıklara karşı daha dikkatli yaklaşmaları gerektiği uyarısında bulundu.

‘EN AZ 12 AY SÜRMELİ’

Oyun oynamak ile oyun bağımlısı olmak arasında ciddi bir farkın olduğunu belirten Dr. Poznyak, “Bağımlılığın 3 belirtisi var. İlki oyun davranışı diğer sosyal aktivitelerin önüne geçer. İkincisi bu davranışın önlenememesi. Üçüncüsü de kişinin belirli bir şekilde strese girmesi, kişisel, sosyal ve eğitimsel alanlarına vakit ayıramamasına yol açar. Sonuçta uykusuzluk, beslenme problemleri ve fiziksel rahatsızlıklar yaşar. Bu davranışın bağımlılık olarak kabul edilebilmesi için en az 12 ay sürmesi gerekiyor” diye konuştu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Poznyak, çizgi doğru çekilir, oyun oynamak ile bağımlılığın ayrımı yapılırsa, bağımlılığa karşı akılcı çözümler üretileceğini ve bunun da devlet eliyle gerçekleşebileceğini söyledi. ABD’de oyun bağımlılığı sebebiyle rehabilitasyon merkezlerinde tedavi görenler bulunuyor.

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