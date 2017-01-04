Evde kanser yapan eşyalar nelerdir?

13 Nisan 2016 Çarşamba, 11:59:17 | Güncelleme: 04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:41:43
Evinizde olan ve kansere davetiye çıkaran bu eşyaları şimdi çöpe atın
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Kanser sinsi bir hastalık ve herkesin bir gün yakalanma ihtimali var. En azından kendi evinizde önlem almaya başlayabilir, bu korkunç hastalığa karşı korunabilirsiniz.
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Aşağıdaki ürünleri hayatımızdan çıkaramasak da onlara alternatif olanlarla değiştirmeye özen gösterirseniz, siz de kendi evinizde kanser illetine karşı bir adım atmış olursunuz.
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Oda parfümleri: O çok güzel kokan oda parfümleri içerdikleri formaldehit ile başlı başına birer tehdittirler. Mümkün olduğunca zeolit ya da doğal yağlar içeren ürünleri tercih edin.
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Dekoratif boyalar: Ahşap boyamada kullanılan tutkal, akrilik boyalar ve çözücüler kanserojen maddeler içerirler.
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Otomotiv ürünleri: Temizlik ürünleri bir yana, motor içinde kullanılan ürünlerin çoğu toksittir. Bu tarz ürünleri elinizden geldiği kadarıyla evinizden uzak tutmaya çalışın.
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Mumlar: Yapay olarak esanslandırılmış olanlarından uzak durmaya çalışın, doğal olarak hazırlanmış olanları tercih edin.
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Boyalar: İçlerinde uçucu organik madde miktarı en az olan ürünü seçmeye özen gösterin. Elbette fiyatları da buna bağlı olarak yüksek olacaktır ama sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için değmez mi?
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Kuru temizleme: Seçtiğiniz kıyafetlerin kuru temizlemeye ihtiyaç duymamasına özen gösterin. Eğer kuru temizlemeyi kullanmak zorundaysanız, sıvı karbondioksit yöntemini kullanan dükkânları tercih edin. Biliyoruz çok zor ama imkânsız değil.
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Mikrodalga: Asla mikrodalga fırın kullanmayın, kullansanız bile plastik kaplarda bir şey ısıtmayın.
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Halı ve Döşeme Şampuanları: Kimyasal temizleyiciler yerine doğal maddeler ile hazırlanan ürünleri kullanmaya çalışın.