SAĞLIK HABERLERİ
04 OCAK 2017
SAĞLIK

Evde kanser yapan eşyalar nelerdir?

13 Nisan 2016 Çarşamba, 11:59:17

Evinizde olan ve kansere davetiye çıkaran bu eşyaları şimdi çöpe atın

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    Kanser sinsi bir hastalık ve herkesin bir gün yakalanma ihtimali var. En azından kendi evinizde önlem almaya başlayabilir, bu korkunç hastalığa karşı korunabilirsiniz.

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    Aşağıdaki ürünleri hayatımızdan çıkaramasak da onlara alternatif olanlarla değiştirmeye özen gösterirseniz, siz de kendi evinizde kanser illetine karşı bir adım atmış olursunuz.

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    Oda parfümleri: O çok güzel kokan oda parfümleri içerdikleri formaldehit ile başlı başına birer tehdittirler. Mümkün olduğunca zeolit ya da doğal yağlar içeren ürünleri tercih edin.

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