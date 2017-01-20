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SAĞLIK

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

07 Ekim 2016 Cuma, 10:36:17

"Sadece bir avuç ceviz ya da ceviz yağını haftada 4 gün tüketerek kalp krizi riskini anlamlı bir şekilde azaltabilirsiniz"

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    Yeni yapılan bir araştırma bir avuç ceviz yemenin kalp krizini hızla önlediğini gösteriyor.

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    Düzenli olarak ceviz yemek ya da ceviz yağı içmek, riski yüksek oranda düşürüyor ve sizi kalp krizine karşı düzenli olarak koruyor.

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    Araştırmada insanlar bir avuç ceviz yedikten 4 saat sonra, kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde iyi kan akışına yardımcı olacak düzeyde bir gelişme kaydedildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 06 Aralık 2016 Salı 15:59
    bulsak yeriz zaten
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