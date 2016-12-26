Merve Dilara Kurt, çocukların kanserle mücadelesine destek için kampanya yürüttüğü sırada, üstelik 8.5 aylık hamileyken kanser olduğunu öğrendi. Uzun süre savaştığı hastalığa ne yazık ki yenik düştü

Aykut Kadir ve Merve Dilara Kurt çifti, hayatlarını kanserli çocuklara adadı. Çift, 2013 yılında ilik arayan çocuklara yardım eli uzatmak için “Belki de Sensin” adlı projeyi başlattı. Proje kısa sürede binlerce destekçiye ulaştı, yüzlerce hasta çocuğa umut oldu.

“Sıradaki siz ya da sevdiğiniz biri olabilir” mesajı veren Kurt Ailesi, 2015 yılında aynı hastalıkla karşı karşıya kaldı.

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İç mimar 27 yaşındaki Dilara Kurt’a, 2015 yılının aralık ayında 8.5 aylık hamileyken lenfoma teşhisi konuldu. Hemen tedaviye başlandı. Kemoterapi ile hastalığı yendi. Ancak 6 ay sonra kanser tekrarladı. Kök hücre tedavisine başlayan Dilara Kurt, mücadele verdiği kansere yenik düştü. Kurt’tan geriye 1 yaşındaki oğlu Demir ve hasta yatağında çektiği videolar kaldı.

Merve Dilara Kurt’un eşi Aykut Kadir, Instagram hesabında oğlunun ilk doğum günü fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: “Bugün Demir ilk yaşını tamamladı. Âdet yerini bulsun, Demir’e anı olsun diye Dilaramın da fotoğrafının bulunduğu pastanın üstüne mum diktik. Olabildiğince, metanetle üfledik. Geçen sene oğlumla tanıştığımız gün. İlk onu kucağıma aldığımda, yüreğimin korkudan atarak Dilaramı merak ettiğim gün. Dilaramın binbir ağrıyla ve ona hiç yakışmayan korkuyla karışık, mağrur bir tavırla odasına getirdikleri Demir ile tanıştığı gün. Belki bir kere de olsa süt veririm dediği, akşam yine tümör ağrıları ile baş etmeye çalıştığı gün. Şimdi Dilara’m bu âlemde yok. Demir’in doğum günü. Dilara’m ile planladığımız, hastanede olur muyuz, olmaz mıyız diye hesap yaptığımız, her şeye rağmen büyük heyecanla kutlayacağımız bir gün olsun istemiştik. Olmadı. Oğlumun doğum günü bu sene böylece kutlanmış oldu.”

LEYLA ÜNAL/GAZETE HABERTÜRK