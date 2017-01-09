SAĞLIK HABERLERİ
09 OCAK 2017
SAĞLIK

Pixee Fox 19. ameliyat için İstanbul'da

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:30:31

Canlı Barbie bebek İsveçli manken Pixee Fox, yeni bir ameliyat olmak için İstanbul'a geldi

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    ’Barbie' bebeğe benzemek için daha önce 18 kez estetik ameliyatı olan canlı barbie bebek İsveçli manken Pixee Fox, yeni bir ameliyat olmak için İstanbul'a geldi.  

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    Dört kez burun estetiği, dört kez meme büyütme, dudağına yağ transferi, altı defa kalça operasyonu yaptıran ve gözlerinin rengini dahi değiştiren genç kadın, 19. operasyon için Türkiye'ye geldi. 

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    Model Fox, 2016'nın Haziran ayında da ’örümcek ağı’ yöntemi için İstanbul'a gelmişti.

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