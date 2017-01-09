Pixee Fox 19. ameliyat için İstanbul'da

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:30:31 | Güncelleme: 15:17:44
Canlı Barbie bebek İsveçli manken Pixee Fox, yeni bir ameliyat olmak için İstanbul'a geldi
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’Barbie' bebeğe benzemek için daha önce 18 kez estetik ameliyatı olan canlı barbie bebek İsveçli manken Pixee Fox, yeni bir ameliyat olmak için İstanbul'a geldi.
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Dört kez burun estetiği, dört kez meme büyütme, dudağına yağ transferi, altı defa kalça operasyonu yaptıran ve gözlerinin rengini dahi değiştiren genç kadın, 19. operasyon için Türkiye'ye geldi.
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Model Fox, 2016'nın Haziran ayında da ’örümcek ağı’ yöntemi için İstanbul'a gelmişti.
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Fox, önceki açıklamalarında, "İnce bir bel, popo, büyük gözler ve hoş bir yüz istiyordum. Diğer idealime kavuşmak için ise kaburga kemiklerimi aldırdım. Hayalimdeki çizgi karakter Jessica Rabbit" demişti.
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Göz rengini dahi tıbbi yöntemlerle değiştirten genç kadın, "Gözlerimin yeni rengi deniz yeşili. Bu gerçekten uç noktada bir renk ve doğal olarak bulunabilmesi mümkün değil" açıklamasında bulunmuştu.