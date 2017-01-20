SAĞLIK
Ken bebek Rodrigo Alves 50'nci ameliyatını oldu!
20 Ocak 2017 Cuma, 15:17:12 | Güncelleme: 16:05:04
HABERTURK.COM
Bu güne kadar 50 defa estetik ameliyat olan Alves, 360 bin sterlin yani tam 1 milyon 728 bin 754 TL harcadı. En son yüz gerdirme ameliyatı olan Alves yüzünü hissetmediğini söyledi
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33 yaşındaki Brezilyalı Rodrigo Alves, Barbie'nin sevgilisi Ken'e benzemek için tam 50 defa bıçak altına yattı.
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Daily Mail'in haberine göre; Küçük yaşlarda kendisiyle dalga geçtikleri için depresyona giren Alves, çareyi estetik ameliyatlarda bulmuştu.
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Bu güne kadar 50 defa estetik ameliyat olan Alves, 360 bin sterlin yani tam 1 milyon 728 bin 754 TL harcadı.
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Alvesi geçtiğimiz yıl, burnunda meydana gelen çökme nedeniyle hastaneye başvurmuştu.
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Yüz gerdirme operasyonuyla 50'nci ameliyatını olan Rodrigo Alves, "Yüzümü hiç hissetmiyorum" açıklamasında bulundu.
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Estetik bağımlısı olduğunu kabul eden Alves, estetik ameliyat yaptırmaya devam edeceğini belirterek, ancak hiçkimsenin onu örnek almaması gerektiğini söyledi.
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Son olarak Alves, "Defalarca ameliyat oldum ve bu bir domino etkisi. Nasıl ki arabanızı her yıl bakıma götürüyorsunuz, bu da öyle bir şey..." dedi.
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