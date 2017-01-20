SAĞLIK HABERLERİ
20 OCAK 2017
SAĞLIK

Ken bebek Rodrigo Alves 50'nci ameliyatını oldu!

20 Ocak 2017 Cuma, 15:17:12 HABERTURK.COM

Bu güne kadar 50 defa estetik ameliyat olan Alves, 360 bin sterlin yani tam 1 milyon 728 bin 754 TL harcadı. En son yüz gerdirme ameliyatı olan Alves yüzünü hissetmediğini söyledi

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    33 yaşındaki Brezilyalı Rodrigo Alves, Barbie'nin sevgilisi Ken'e benzemek için tam 50 defa bıçak altına yattı.

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    Daily Mail'in haberine göre; Küçük yaşlarda kendisiyle dalga geçtikleri için depresyona giren Alves, çareyi estetik ameliyatlarda bulmuştu.

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    Bu güne kadar 50 defa estetik ameliyat olan Alves, 360 bin sterlin yani tam 1 milyon 728 bin 754 TL harcadı. 

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