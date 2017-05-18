Limonun faydaları nelerdir?

Yemeklerde, salatalarda hatta cilt maskelerinde bile kullanılan limonun faydaları saymakla bitmiyor.

İşte C vitamini deposu limonun faydaları...

● İştah açıcıdır. Sindirimi kolaylaştırır ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.

● Damar sertliğini ve sertliğini önleyici etkisi vardır.

● Soğuk algınlığı, nezle, grip ve öksürük şikâyetlerini azaltır.

● Mikrop öldürücüdür. Besin zehirlenmelerinde ve böcek ısırıklarında yararlıdır.

● Kanı temizler ve kan dolaşımını kolaylaştırır.

● Rahatlatıcı etkisi ile vücuttaki ağrıları hafifletir, ateşi ve tansiyonu düşürür.

● Limon suyu gargara yapmak için de kullanılır. Plakları temizler, dişleri beyazlatır ve diş minesini güçlendirir.

● Mide bulantısını ve baş dönmesini giderir.

● Cilteki sivilcelere karşı oldukça etkilidir.

● Kalp krizi, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklardan vücudu koruyan bir antioksidandır.

● Kolon, prostat ve göğüs kanserini azaltan bir anti-kanserojen besindir. Hücrelerdeki metabolizma sorunlarını girerir ve bu sayede kanser oluşumunu engeller.

● İdrar yollarında görülen enfeksiyonlara karşı etkilidir.

● Limon suyu ile gargara yapmak boğaz enfeksiyonlarını rahatlatır ve ayrıca difteri tedavisinde de kullanılır.

LİMON KANSERDEN KORUR MU?

Limonlu çayın yumurtalık kanseri riskini azaltabileceği belirlendi. İngiliz bilim insanlarının araştırması, günde 2 fincan limonlu siyah çay içen kadınlarda yumurtalık kanserine yakalanma riskinin yüzde 30 az olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, 30 yıl boyunca 200 bin kadının tıbbi verilerini ve beslenme alışkanlıklarını inceledi. Günde 2 fincan limonlu çay içenlerde riskin azaldığına dikkati çeken uzmanlar, siyah çay ve limonun, hücrelere zarar veren serbest radikallerle mücadele eden antioksidanlar içerdiğini, bu sayede limonlu çayın yumurtalık kanserini önlemede etkili olabileceğini vurguladı.

LİMONUN KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Limonun gezegendeki en sağlıklı meyvelerden biri olduğu söylenir. Sağlıklı besin maddeleri, vitaminler, antioksidan yüklüdü ve sağlığa faydası yadsınamaz.

Limonda birçok sağlıklı yiyecekte olduğu gibi bazı besin maddeleri vardır; kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir ve A, C vitaminleri vardır. Limonda bulunan sitrik asit güçlü antibakteriyel ve anti-viral etkilidir. Bu da bağışıklık sisteminin güçlü kalmasını sağlar.

Dünyadaki birçok insan sabahları uyanır uyanmaz limonlu su içer. Uzmanlar bu alışkanlığın kişinin sağlığı için çok faydalı olduğunu söylüyor. Peki siz, sabahları limonlu su içer misiniz? Eğer sabahları aç karnına limonlu su içerseniz, şaşırtıcı sağlık faydaları sağlar. E vitamini, bağışıklık sisteminde pektin, sitrik asit, magnezyum, kalsiyum ve vitaminin yüksek düzeyde olması bağışıklık sistemine yardımcı olur.

Ayrıca sabahları aç karnına içilen ılık limonlu bir bardak su, vücudunuzu temizler, sindirime yardımcı olur, açlığı bastırır ve kilo kaybına yardımcı olur. Vücudun pH dengesi için alkali ortamı oluşturur, size yardımcı olur. Uzmanlar, limonu 4 parçaya kesip, içine biraz tuz dökerseniz hayatınızın değişeceğini söylüyor. 4 parça limonu çok derin olmamak şartıyla kesin, sonra limonun üzerine 2 çay kaşığı tuz dökerek, o halde mutfakta bırakın.

Bu basit hile, mutfaktaki kötü kokuyu ortadan kaldırır ve mutfağa sitrik aroma kokusu verir. Sonuçlara hayran kalacaksınız! Ayrıca limonu güçlü bir dezenfektan yapabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece 3 limon, sıvı sabun ve biraz tuzu karıştırmak. Bu karışımı bir sprey şişesinde mutfağı temizlemek için kullanabilirsiniz.

Bu güçlü karışım kötü kokuyu ortadan kaldırır ve tüm zararlı bakterileri öldürür, denediğinizde sonuçlara şaşıracaksınız.

LİMON TER KOKUSUNU GİDERİR Mİ?

Ter kokusunu yok etmek için çoğumuz çeşit çeşit kozmetik ürünü kullanmışızdır ancak kozmetik ürünler gözeneklerinizi kapatabilir bu da terlemenizi önleyebilir. Terlemeyi önlemeden ter kokusunu engellemek ise birkaç damla limon ile mümkün. Avcunuza birkaç damla limon damlatın, bunu da koltuk altınıza sürün. Bu yöntem çok hoşunuza gidecek. Hem terlemeyeceksiniz hem de vücudunuza dışarıdan herhangi bir madde sokmamış olacaksınız.