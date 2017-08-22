‘Ivanka'ya benzeyeceğim' dedi 13 kez ameliyat oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump hayranı İngiliz Tiffany Taylor, Ivanka’nın bütün kadınlar için rol model olduğuna inanıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Ivanka’ya benzemek için 1 yıl içinde 13 kez ameliyat masasına yatan Taylor, göğüslerini büyüttü, yanak dolgusu yaptırdı, göz kapaklarını kaldırttı. 10 yıldır evli olduğu kocasından ayrıldıktan bu estetik ameliyatları yaptıran Taylor, İngiltere’de bir televizyon kanalında yayımlanan programa katıldı ve “Önceden çok tatlıydım fakat şimdi daha zarif bir görünümüm var” dedi.

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