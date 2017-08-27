Uçağa ilk önce binmek hastalanma riskini artırıyor!

Arizona Eyalet Üniversitesinden uzmanlar, bir yolcu hastalandığında enfeksiyonun nasıl yayıldığını görmek için uçağa binme senaryolarını inceledi.

KÜÇÜK UÇAKLARDA RİSK AZALIYOR

Uzmanlar, uçakta enfeksiyon riskini azaltmak için uçağa binişlerin tek bir yönden değil; uçağın ön ve arka kapılarından yapılması gerektiğini vurguluyor. Bilim insanlarına göre; bu yöntem hastalık riskini yüzde 27 oranında azaltıyor. Küçük uçakları tercih etmek ise riski yüzde 13 daha azaltıyor.

Yapılan çalışmaya göre; öncelikli biniş, sağlığı riske atıyor. Çoğu havayolları, uçağa biniş sürecini first class ile başlatır ve devamını diğer yolcular getirir. Ancak matematikçilerden oluşan bir ekip, uçağa binme senaryolarını analiz etti. Bunun sonucunda da tek yönlü binişlerde eğer bir yolcu hastaysa diğer kişilerin de enfeksiyon kapma riskinin yüksek olduğunu açıkladı.

"UÇAĞA BİNİŞ TEK YÖNLÜ DEĞİL ÇİFT YÖNLÜ OLMALI"

Uzmanlar, uçağa binişlerde tek yön kullanmak yerine; yolcuların bir kısmının uçağın önünden diğer bir kısmının ise uçağın arkasından binmesi gerektiği fikrini öne sürüyor. Bu yöntem sayesinde hastalık riskinin yüzde 27 oranında azaldıldığına dikkat çeken uzmanlar, hatta Ebola virüsü gibi salgınların ortaya çıkması sonrasında tüm havayollarının enfeksiyon riskini azaltmak için sadece 50 koltuklu daha küçük uçaklar tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor.

EĞER BİR YOLCU UÇAKTA 16B'DE OTURUYORSA...

Kullanılan matematiksel modele göre; örneğin enfekte olmuş bir birey uçakta 16B'de oturacak. Bu kişi, first class başta olmak üzere 16'ncı sıraya gelene dek tüm koltukların yanından geçmiş olur. Bu, ilk 16 sıraya enfeksiyonun yayılma ihtimalini artırdı ve uçağın dolmaya devam etmesiyle başkalarına da yayılma olasılığı arttı. Bu durum da ön koltuklarda oturan kişilerin, enfeksiyon riskine daha çok açık hale geldiğini gösterdi.