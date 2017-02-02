Galatasaray'da kur zararı 30 milyon TL

02 Şubat 2017 Perşembe, 01:57:03 | Güncelleme: 02:33:06
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HABERTÜRK SPOR / ERHAN KAAN ADIGÜZEL
G.Saray yönetiminin sezon başındaki bütçe planlaması dövizdeki hızlı artışın etkisiyle altüst oldu.
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18 futbolcusuna maç başılar ve primler hariç toplamda 32 milyon 300 bin Euro net maaş ödemek zorunda olan Sarı-Kırmızılılar, bu para TL’ye çevrildiğinde büyük zarar etti.
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Kadrodaki mevcut oyuncuların çoğuyla güncel kur üzerinden mukavele yapan G.Saray, yaz aylarında 3.3 civarında seyreden Euro’nun şu anda 4 TL olması nedeniyle zora girdi.
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Sezona başlarken 18 oyuncusuna toplamda 106 milyon 590 bin TL ödemeyi planlayan Dursun Özbek şimdi toplam 131 milyon 990 bin TL ödemek zorunda kalacak.
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Böylece kasadan 25 milyon 400 bin TL civarında fazladan para çıkmış oldu. Maç başı ücretlerle bu rakam 30 milyon TL’yi aşıyor.
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BONUSLAR EL YAKTI Oyuncularına maç başılarını ve primlerini de Euro üzerinden ödeyen Cimbom’un, buradan da kaybı büyük oldu.
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Sneijder’a her yıl verilen 1.6 milyon Euro imza parasının yanı sıra Bruma’nın 2 maça daha çıkarsa alacağı 300 bin, De Jong’un 8 maça daha çıkması halinde alacağı 250 bin Euro toplamda 2 milyon 150 bin Euro’nun daha kasadan çıkmasına yol açacak.
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Sarı-Kırmızılılar, ekstradan yaklaşık 1.7 milyon TL fazla ödeme yapacak. 18 oyuncuya 3.5 milyon Euro civarında maç başı ödeme yapan yönetim, buradan da yaklaşık 2 milyon 750 bin TL zarar etti. İkinci yarıdaki maç başı ödemeleriyle bu rakam daha da artacak.
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ARA TRANSFERDE 8 MİLYON EURO GİTTİ Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ve sözleşmelerini feshettiği futbolcular için toplam 8 milyon Euro’yu aşkın para ödedi.
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PAOK’tan Garry Rodrigues ve G.Birliği’nden Ahmet Çalık’ı alan Cimbom; Hamit, Sigthorsson, Ontivero ve Jem Paul Karacan’ı gönderdi. Ayrıca Umut Gündoğan, Salih Dursun, Emrah Başsan ve Volkan Pala kiralandı.
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Bonservisine 3.5 milyon Euro verilen Rodrigues, 4.5 yıl için toplam 6 milyon 750 bin, bonservisine 2.5 milyon Euro verilen Ahmet ise 4 milyon 50 bin Euro sabit ücret alacak.
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Bileti kesilen 4 oyuncuya kontrat feshi için 2 milyon Euro ödendi.
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Kiralık giden Umut ve Salih Dursun’a da toplam 600 bin TL ödeme yapılacak.
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Sezon başında Telles, Rodriguez, Dzemaili ve Emre Can’dan 10 milyon Euro gelir sağlayan Aslan, aldığı 8 futbolcu için ise 14 milyon Euro ödemişti.