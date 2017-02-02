Galatasaray'da kur zararı 30 milyon TL

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Sneijder’a her yıl verilen 1.6 milyon Euro imza parasının yanı sıra Bruma’nın 2 maça daha çıkarsa alacağı 300 bin, De Jong’un 8 maça daha çıkması halinde alacağı 250 bin Euro toplamda 2 milyon 150 bin Euro’nun daha kasadan çıkmasına yol açacak.