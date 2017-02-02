GALATASARAY HABERLERİ
02 ŞUBAT 2017
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Galatasaray'da kur zararı 30 milyon TL

02 Şubat 2017 Perşembe, 01:57:03

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    HABERTÜRK SPOR / ERHAN KAAN ADIGÜZEL

    G.Saray yönetiminin sezon başındaki bütçe planlaması dövizdeki hızlı artışın etkisiyle altüst oldu.

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    18 futbolcusuna maç başılar ve primler hariç toplamda 32 milyon 300 bin Euro net maaş ödemek zorunda olan Sarı-Kırmızılılar, bu para TL’ye çevrildiğinde büyük zarar etti.

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    Kadrodaki mevcut oyuncuların çoğuyla güncel kur üzerinden mukavele yapan G.Saray, yaz aylarında 3.3 civarında seyreden Euro’nun şu anda 4 TL olması nedeniyle zora girdi.

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