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Sosyal medyanın en komik mesajları

18 Ekim 2016 Salı, 17:34:09

İşte sosyal medyada efsane olmuş birbirinden komik yazışmalar

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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 20
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:21
    iyi derleme elinize saglık
  • Misafir
    Misafir 19 Haziran 2017 Pazartesi 09:48
    yumurta ve bar süperdi
  • Misafir
    Misafir 19 Haziran 2017 Pazartesi 23:34
    aynen
  • Misafir
    Misafir 22 Mart 2017 Çarşamba 11:15
    ilişkiler vıcık vıcık
  • Misafir
    Misafir 20 Mart 2017 Pazartesi 15:28
    Allah allah, hep kopuyolar bunlar. yeni nesil cürük galiba.
  • Misafir
    Misafir 20 Mart 2017 Pazartesi 11:50
    başarılıymış :)
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