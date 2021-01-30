'BİZ HİÇ HAYALET GÖRMEDİK'

Kayaköy'de doğup büyüyen Güner Ekiz, (51),"Kayaköy, Rumlardan kalma bir yerleşim yeri. Dedelerimiz mübadele ile buraya gelmiş. Burası kurak bir bölge olduğu için ekonomi zayıf gitmiş ve buraya geldikten sonra iç göç yaşanmış. Şu anda hala sakin bir bölge. 1957´deki depremden sonra tamamen terk edilmiş. O nedenle buraya 'hayalet köy' deniyor ama biz hiçbir hayalet görmedik. Yerli ve yabancı çok fazla turist geliyor. Kayaköy'ün havası çok güzeldir. Oksijeni oldukça bol" diye konuştu.