29 Ekim'in Cuma gününe denk gelmesiyle vatandaşlar tarafından tatil beklentisi yarattı. Bir yandan 29 Ekim tatil mi sorusu araştırılırken diğer yandan ise bugün resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar için " 29 Ekim (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? " sorusu merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...

29 EKİM PAZARTESİ PTT, KARGOLAR, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

Bugün Bankalar açık mı, kapalı mı?

29 Ekim Cuma günü Zafer Bayramı olması nedeniyle bankalar açık olmayacak.

Bugün PTT açık mı kapalı mı?

Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler 1 Kasım'ı beklemek durumundalar.

Bugün Eczaneler açık mı kapalı mı?

29 Ekim Cuma sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

29 Ekim'de kargolar açık mı?

PTT ve PTT kargo resmi tatillerde çalışmıyor. Diğer kargo firmaları da resmi tatillerde kapalı oluyor.

2021 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ