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410 yıllık ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi

Diyarbakı'ın Kulp ilçesinde bulunan 410 yıllık kestane ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi

410 yıllık ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi
DHA

Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nca Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal İslamköy Mahallesi’nde bulunan, 410 yıllık Anadolu kestanesinin yeşerdiği ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi.

DHA'nın haberine göre karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Kulp İslamköy mahallemizde bulunan 410 yaşında ve yaptığımız aşılarla binlerce yeni kestane ağacına ana olacak Anadolu kestane ağacımız, Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nca, Anıt Ağaç olarak tescillendi" dedi.

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