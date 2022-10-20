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50 yaşın üzerinde ve bir gecede 5 saat veya daha az uyuyorsanız sizin için alarm zilleri çalıyor olabilir. Bu hafta yayınlanan bir araştırma, az uykunun uzun vadede sağlık için bir sorun olabileceği konusunda uyarıyor. 25 YIL BOYUNCA TAKİP ETTİLER London College ve Paris Cité Üniversitesi’nden bilim insanlarının 25 yıl boyunca binlerce kişiyi izlediği çalışmayla, bir gecede 5 saat veya daha az uyumanın, bireyleri kalp hastalığı, depresyon, kanser veya diyabet gibi birden fazla kronik hastalığa yakalanma riskini artırdığı bulundu. Hakemler tarafından gözden geçirilen çalışma, 50, 60 ve 70 yaşlarında olan yaklaşık 8 bin İngiliz kamu hizmeti çalışanının verilerine dayanıyor. Buna göre kısa uyku süresinin kronik hastalık ve çoklu hastalık (aynı anda iki veya daha fazla kronik hastalık) başlangıcıyla ilişkili olduğu bulundu. İlk kronik hastalığın başlangıcı, hastalığın ilerlemesi ve ölümle ilişkisini incelemek için çok durumlu modeller kullanıldı. Analizler sosyodemografik, davranışsal ve sağlıkla ilgili faktörlere göre ayarlandı.

AZ UYUYANLAR, 7 SAAT UYUYAN AKRANLARINA KIYASLA DAHA ÇOK HASTA OLUYOR Epidemiyoloji ve halk sağlığı araştırmacısı olan baş yazar Severine Sabia, 5 saat veya daha az uyuyanların, 7 saat uyuyan akranlarına kıyasla zaman içinde birden fazla kronik hastalığa yakalanma olasılığının yüzde 30 daha fazla olduğunu belirtti. Sabia, 60 yaşında olup 5 saat veya daha az uyuyanların 7 saat uyuyanlara kıyasla yüzde 32; 70 yaşında ise yüzde 40 daha fazla risk taşıdığını aktararak, şunları söyledi: "İnsanlar yaşlandıkça uyku alışkanlıkları ve uyku yapıları değişiyor. Ancak gece 7 ila 8 saat uyumanız tavsiye ediliyor." Yaşlı yetişkinlerin yarısından fazlasının en az iki kronik hastalığı olduğunu kaydeden Sabia, "Çoklu hastalık; yüksek sağlık hizmeti kullanımı, hastaneye yatışlar ve sakatlık ile ilişkili olduğundan bu, halk sağlığı için büyük bir zorluktur" dedi. Yaşınız, işiniz veya geçmişiniz ne olursa olsun, uyku uzmanları kişi için doğru miktarda uyumanın ne kadar önemli olduğu konusunda hemfikirdir. “Nasıl İyi Uyursunuz” kitabının yazarı olan Uyku danışmanı Neil Stanley, Washington Post'a yaptığı açıklamada "Bütün saatlere uyan sihirli tek bir ölçü yok. Bizim için doğru saatleri aramalıyız" diye konuştu.

YETİŞKİNLER VE YAŞLILAR GECELİK 7 SAAT VEYA DAHA FAZLA UYUMALI Stanley, iyi uykunun, fiziksel ve zihinsel sağlık için şart olduğunu vurgulayarak, uyku ihtiyacının, bir dereceye kadar boy veya ayakkabı numarası gibi genetik olarak belirlendiğini söyledi. İnsanları hedeflenen saat sayısına ulaşmak konusunda endişeli hissetmemeleri çağrısında bulunan Stanley, beynimizin yavaş dalga uykusu olarak bilinen derin, onarıcı uyku aşamasına girmesi gerektiğinden, kalitenin de önemli olduğunu söyledi. Böylece hafızayı pekiştirme, problem çözme ve Alzheimer veya bunamaya yol açabilecek toksinleri uzaklaştırma gibi bilişsel süreçlere yardımcı olabiliyor. Her gece sadece bir saat fazladan uyku daha iyi beslenme alışkanlıklarının edinilmesine katkı sağlayabilir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, uyku ihtiyaçları da yaşa göre değişiyor. Bir yaşın altındaki bebeklerin günde 16 saate kadar uykuya ihtiyacı olabilirken, gençlerin 10 saate, yetişkinlerin ve yaşlıların ise gecelik 7 veya daha fazla saate ihtiyacı vardır. ELEKTRONİK CİHAZLAR YATAK ODASINDAN DIŞARIYA... Çalışma yazarı Severine Sabia, iyi uyku hijyeninin daha iyi bir gece uykusunu teşvik edebileceğini tavsiye ederek şunları söyledi: "Bu alışkanlıklar, yatak odanızın sessiz, karanlık ve uygun bir sıcaklıkta olmasını sağlarken, odadan elektronik cihazları çıkarmayı ve uyumadan önce büyük öğünlerden kaçınmayı içeriyor. Gün boyunca fiziksel aktivite ve ışığa maruz kalmak da iyi uykuyu teşvik edebilir."