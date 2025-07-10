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        Haberler Sağlık 53 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi - Haberler | Sağlık Haberleri

        53 yaşındaki kadın ikiz bebek dünyaya getirdi

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 53 yaşındaki bir kadın ikiz bebek dünyaya getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:11
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        53 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi
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        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Birecik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Mert tarafından takibi yapılan 53 yaşındaki bir kadın, yardımcı üreme teknikleriyle oluşmuş ikiz gebeliğiyle kliniğe başvurdu.

        GEBELİĞİ YÜKSEK RİSKLİYDİ

        Hem ileri anne yaşı hem de çoğul gebelik nedeniyle yüksek riskli gebelik grubunda değerlendirilen hastanın takibi, gebeliğin erken döneminden itibaren titizlikle sürdürüldü.

        Gebelik süresince anne ve bebek sağlığı açısından düzenli taramalar ve perinatoloji konsültasyonları gerçekleştirildi.

        İKİ SAĞLIKLI BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

        Gebe kadın, preeklampsi, gestasyonel diyabet ve erken doğum gibi riskler açısından yakın izlem sağlanarak, fetal gelişim seri ultrasonografilerle takip edildi, hastanenin gebe okulu ve kadın doğum polikliniğinde düzenli olarak takibi yapıldı. Kadın, 38. gebelik haftasında herhangi bir komplikasyon gelişmeden, elektif sezaryenle iki sağlıklı bebek dünyaya getirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Mert, ileri yaşta ve yardımcı üreme teknikleriyle oluşan gebeliklerin, uygun ve disiplinli tıbbi yaklaşımla başarılı bir şekilde sonuçlandırılabildiğini, söz konusu vakanın da bu açıdan önemli olduğunu kaydetti.

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