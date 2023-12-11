7.5 milyon yıllık kaplumbağa fosili ayaklandırılacak

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Kaplumbağanın yanı sıra aynı yıl içinde zürafa ve gergedan fosilleri de bulunmuştu. Kaplumbağa fosilinin bulunması, envantere bilimsel bir anlam katmıştı. Çünkü kaplumbağaların fosil lokalitelerinde bulunması zor bir durum. Çok az bulunuyor. Özellikle bu tamlıkta bulunması, Kayseri Yamula Barajı lokalitelerinin önemini gösteriyor. Kaplumbağa, Yamula Barajı'nın sularının çekilmesi ile ortaya çıktı" dedi.

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"FOSİLİ RÜZGAR VE GÜNEŞTEN KORUMAMIZ GEREKİYOR" Kazılarda uygulanan teknikler hakkında da bilgi veren Bozkurt, "Kazılarımızda ilk olarak bulduğumuz fosilin üzerini açıyoruz. Sonrasında güneşten korunmak için gölge bir alan yapıyoruz. Fosiller nem barındırdığı için bu nemin kaybolması, fosilin ufalanması ya da toz olması anlamına gelir. Fosili öncelikle rüzgar ve güneşten korumamız gerekiyor.