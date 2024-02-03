ABD'den misilleme! Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu

ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse geçen hafta düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı. ABD Başkanı Biden bu saldırıya karşılık vereceklerini belirtmiş ancak zaman ve yer konusunda bir detay vermekten kaçınmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün üs saldırısına karşılık olarak Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu bildirildi.

Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın batısındaki Enbar'a bağlı Kaim ve sınır bölgelerinin ABD uçakları tarafından saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Bu saldırılar, Irak'ın bölgede istikrarı sağlamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Bu, Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak hükümetinin çabalarının baltalanması anlamına geliyor." demişti.

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HAŞDİ ŞABİ: 16 MENSUBUMUZ ÖLDÜRÜLDÜ Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi, ABD'nin, Enbar'daki silah deposuna saldırısında 16 mensubunun öldürüldüğünü, 25'inin de yaralandığını bildirdi. Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanlığı tarafından ABD'nin Haşdi Şabi silah deposuna düzenlediği saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Saldırıda 16 Haşdi Şabi mesubunun öldürüldüğü, 25'inin de yaralandığı aktarıldı.

IRAK: ÖLENLERİN ARASINDA SİVİLLER DE VAR Irak Başbakanı Muhammed Şii Sudani'nin ofisinden Cumartesi günü yapılan açıklamada ise , ABD'nin Irak'taki İran yanlısı hedeflere gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin öldüğü , 25 kişinin de yaralandığı belirtildi.

BIDEN'DAN AÇIKLAMA: BİR ABD'LİYE ZARAR VERİRSENİZ KARŞILIĞINI VERİRİZ ABD Başkanı Joe Biden, hedeflerin vurulmasıyla ilgili "Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek" dedi. REKLAM Dün 3 askerin naaşını Dover Hava Kuvvetleri Üssü'nde aileleriyle birlikte karşılayan Biden açıklamasında "Bugün benim talimatım doğrultusunda ABD askeri güçleri, Devrim Muhafızları ve ona bağlı milislerin ABD güçlerine saldırmak için kullandığı Irak ve Suriye'deki tesislerdeki hedefleri vurdu. Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek. ABD Ortadoğu'da ya da dünyanın başka herhangi bir yerinde çatışma peşinde değil. Ama bize zarar vermek isteyenler şunu bilsinler: Bir Amerikalıya zarar verirseniz karşılık veririz."