Evlilik sorusu Sıla'yı gülümsetti

Ahmet Kural'la dokuz aylık ayrılığın ardından tekrar bir araya gelen Sıla Gençoğlu, önceki gün Etiler'deki bir solaryum merkezinden çıkarken görüntülendi. Sıla, "Düğün ne zaman?" sorusuna tebessüm etmekle yetindi