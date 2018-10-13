Ahmet Kural ve Sıla barıştı!

13.10.2018 - 11:56 | Güncelleme:

Oyuncu Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla cephesinden güzel haber! Bir dönemin gözde çifti olan ve evlenecekleri beklenirken aniden ayrılan Ahmet Kural ve Sıla, barıştı. Çift, aylar sonra yan yana görüntülendi. Bir kitabın tanıtımında yazarla yan yana fotoğraf çektiren çiftin fotoğrafı sosyal medyaya düşünce barışma haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İkiliden konuyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi

  • 1 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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    9 ay birlikte olan Sıla ve Ahmet Kural, ocak ayında ani bir şekilde ayrılmıştı. Çiftin ayrılığı hakkında iki iddia ortaya atılmıştı.

  • 2 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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    İddialardan birisi Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığıydı, diğeri ise ihanetti.

  • 3 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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    İkiliden bu konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmemişti. Çift, birbirlerini takipten çıkarıp fotoğrafları silmişti.

  • 4 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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    Daha sonra Ahmet Kural, Sıla'yı yeniden takibe aldı ama şarkıcı bu takibe geri dönmedi. Hatta Ahmet Kural'ı engelledi.

  • 5 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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    HABER MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

    Çift, aylar sonra yan yana görüntülendi. 

  • 6 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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    Bir kitabın tanıtımında yazarla yan yana fotoğraf çektiren çiftin fotoğrafı sosyal medyaya düşünce barışma haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. 

  • 7 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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    MENAJERİ DOĞRULARI

    Çiftin fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasıyla hayranları bir açıklama beklerken, ilk yanıt Sıla cephesinden geldi. Sıla'nın menajeri Serkan Güney, birlikteliği doğrulayarak, "Evet, barıştılar" açıklamasını yaptı.

  • 8 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 9 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 10 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 11 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 14 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 15 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 16 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 17 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 18 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 19 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 20 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 21 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 22 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 23 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 24 Ahmet Kural ve Sıla barıştı! Ahmet Kural kimdir? Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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