Oyuncu Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla cephesinden güzel haber! Bir dönemin gözde çifti olan ve evlenecekleri beklenirken aniden ayrılan Ahmet Kural ve Sıla, barıştı. Çift, aylar sonra yan yana görüntülendi. Bir kitabın tanıtımında yazarla yan yana fotoğraf çektiren çiftin fotoğrafı sosyal medyaya düşünce barışma haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İkiliden konuyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi
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9 ay birlikte olan Sıla ve Ahmet Kural, ocak ayında ani bir şekilde ayrılmıştı. Çiftin ayrılığı hakkında iki iddia ortaya atılmıştı.
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İddialardan birisi Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığıydı, diğeri ise ihanetti.
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İkiliden bu konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmemişti. Çift, birbirlerini takipten çıkarıp fotoğrafları silmişti.
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Daha sonra Ahmet Kural, Sıla'yı yeniden takibe aldı ama şarkıcı bu takibe geri dönmedi. Hatta Ahmet Kural'ı engelledi.
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HABER MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Çift, aylar sonra yan yana görüntülendi.
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Bir kitabın tanıtımında yazarla yan yana fotoğraf çektiren çiftin fotoğrafı sosyal medyaya düşünce barışma haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.
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MENAJERİ DOĞRULARI
Çiftin fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasıyla hayranları bir açıklama beklerken, ilk yanıt Sıla cephesinden geldi. Sıla'nın menajeri Serkan Güney, birlikteliği doğrulayarak, "Evet, barıştılar" açıklamasını yaptı.
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