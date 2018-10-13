Ahmet Kural ve Sıla barıştı!

Oyuncu Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla cephesinden güzel haber! Bir dönemin gözde çifti olan ve evlenecekleri beklenirken aniden ayrılan Ahmet Kural ve Sıla, barıştı. Çift, aylar sonra yan yana görüntülendi. Bir kitabın tanıtımında yazarla yan yana fotoğraf çektiren çiftin fotoğrafı sosyal medyaya düşünce barışma haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İkiliden konuyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi