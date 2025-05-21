Alerji nedeniyle gözünüz kaşınıyorsa dikkat!

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Safiye Küçükgül, göz alerjisinin, gözün alerjen maddelerin neden olduğu iltihaplanmaya verdiği tepki olduğunu söyledi. Küçükgül, en yaygın görülen göz alerjisi türü olan mevsimsel alerjik konjoktiviteye polenlerin yanı sıra toz akarlarının, evcil hayvan tüylerinin, hijyen eksikliğinin, sigaranın ve sigara dumanına maruz kalmanın, çevresel faktörlerin, iyi temizlenmeyen makyaj ürünlerinin de yol açtığını söyledi.

Göz alerjisinin gözlerde kaşınmayla başladığını kaydeden Uzm. Dr. Küçükgül, en yaygın görülen belirtilerini de yanma ve batma hissi, sulanma, kızarıklık olarak sıraladı. Bu şikayetlere ışığa ve güneşe karşı aşırı hassasiyet, burun akıntısı, hapşırık ve öksürüğün de eklenebileceğini belirten Küçükgül, mevsimsel göz alerjisinin tekrarlayan bir hastalık olduğunu vurguladı.

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Göz alerjisini kesin olarak tedavi etmenin mümkün olmadığını ifade eden Küçükgül, göz alerjisinin tedavisinde bu süreci rahat geçirtecek antihistaminik damlalarla yakınmaları başlamadan önlemeye çalıştıklarını kaydetti.